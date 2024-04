Vice do Grêmio confirma Cuiabano no Botafogo e explica negociação

O vice-presidente do Grêmio, Antônio Brum, confirmou a venda do lateral-esquerdo Cuiabano ao Botafogo. A negociação pegou a todos de surpresa, principalmente os torcedores do Imortal, uma vez que o clube gaúcho vive uma seca de jogadores que atuem pela lateral esquerda, principalmente após as lesões de Reinaldo e Mayk.

“É um atleta oriundo das categorias de base do Grêmio, que tinha contrato até o fim do ano e que em determinado momento da temporada passa e dessa temporada perdeu um pouco de espaço, ficou como terceira opção do grupo. O Grêmio tentou tratativas para renovar seu contato, mas o que o jogador almejava ficou um pouco distante do que o Grêmio pretendia oferecer por essas questões que mencionei. Houve uma proposta interessante para o Grêmio, em valores financeiros, em que o Grêmio também mantém percentuais e chances de valores pela revenda dele no futuro. Achamos que poderia ser interessante, principalmente pelo contrato dele se encerrar no fim do ano e a partir do meio ano ele ter a possibilidade de assinar um pré-contrato com outro clube”, comentou o dirigente à “Rádio Gaúcha”.

O Alvinegro pagou entre R$ 7 e R$ 8 milhões ao Grêmio pelo jogador, de 21 anos, por 100% dos direitos econômicos.

“O Grêmio infelizmente vai ter que vender alguns atletas, isso está na rubrica do nosso orçamento, e acreditamos que essa proposta é boa para o Grêmio, boa para o atleta. O Grêmio não só faz recursos agora com o jogador, como mantém a possibilidade fazer recursos no futuro.

Proposta do Alvinegro por Cuiabano foi a melhor

O vice-presidente falou ainda que o Grêmio havia recebido outras propostas por Cuiabano, inclusive do exterior, mas que a do Botafogo foi a melhor de todas.

“A relação com o atleta sempre foi muito boa, mas é um atleta que despertou o interesse de outros clubes, o Grêmio negou outras propostas menores do que essa do Botafogo antes. O atleta almejava um valor salarial e em determinado momento ele foi a terceira opção para a lateral. Existiram sondagens de clubes de fora do Brasil, mas a proposta do Botafogo superou as outras propostas. Foram diversas situações que levaram a essa venda, e a principal talvez é que essa proposta é melhor do que todas as outras que recebemos. O Grêmio não está se desfazendo do atleta”, explicou.

Na atual temporada, Cuiabano jogou pouco com Renato Portaluppi. Foram apenas quatro jogos, entre Campeonato Gaúcho, Libertadores e Brasileirão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Vice do Grêmio confirma Cuiabano no Botafogo e explica negociação apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.