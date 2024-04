Palmeiras x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Palmeiras e Flamengo são fortes candidatos ao título do Brasileirão 2024 e vão medir forças logo no começo do campeonato. Afinal, os times se enfrentam neste domingo (21/04), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque (São Paulo), pela terceira rodada da competição.

O jogo promete fortes emoções aos amantes de futebol. Afinal, os clubes protagonizam uma das principais rivalidades do país e contam com os maiores investimentos do futebol brasileiro. Além disso, os times vêm realizando embates equilibrados no Allianz Parque. Afinal, nos últimos dez confrontos no estádio, foram quatro vitórias alviverdes, seis empates e quatro triunfos rubro-negros. As equipes, dessa forma, prometem promover mais uma partida emocionante neste fim de semana.

Onde assistir

A Globo (TV aberta) e o Premiere (TV fechada) transmitem o jogo entre Palmeiras e Flamengo, às 16h, no Allianz Parque.

Como chega o Palmeiras

O Palmeiras tenta se reerguer no Brasileirão depois da derrota sofrida pelo Internacional no Allianz Parque. Abel Ferreira, dessa forma, pretende ir com força máxima neste fim de semana. No entanto, é importante lembrar que Bruno Rodrigues e Dudu seguem se recuperando das cirurgias no joelho e são desfalques confirmados em campo. Além disso, Zé Rafael está com lombalgia e também deve ser ausência.

Assim, Richard Rios e Aníbal Moreno devem ser os volantes alviverdes em campo, com Raphael Veiga na armação. Na frente, Lázaro, cria das categorias de base do Flamengo, inicia como titular. Endrick também está confirmado em campo. O atacante de 17 anos é uma das esperanças de gols da torcida alviverde neste fim de semana.

Como chega o Flamengo

O Flamengo venceu os dois primeiros jogos do Brasileirão e retornou para liderança do campeonato após 115 rodadas. Assim, os jogadores rubro-negros chegam embalados e confiantes no Allianz Parque. No entanto, Tite conta com um desfalque importante em São Paulo. Afinal, Everton Cebolinha está com dores no tornozelo direito e está fora do jogo deste domingo (21/04). Bruno Henrique, dessa forma, inicia novamente como titular em campo.

A ausência de Everton Cebolinha é impactante. No entanto, Tite conta com outros trunfos para serem usados neste fim de semana. Afinal, Fabrício Bruno e Léo Pereira vêm apresentando atuações seguras nesta temporada. Além disso, De La Cruz conta com dois gols marcados no Brasileirão e é um dos destaques do time em 2024. Arrascaeta e Pedro, por sinal, também vivem momentos especiais no clube e vêm sendo carrascos do Palmeiras nos últimos anos.

FLAMENGO X SÃO PAULO

Brasileirão-2024 – Terceira rodada

Data e horário: 21/04/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Gómez (Luan), Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Lázaro, Endrick e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

FLAMENGO: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Tite.

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

