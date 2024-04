Flamengo tem desfalque importante para as próximas partidas

O Flamengo tem um desfalque certo para as próximas partidas. Afinal, o atacante Everton Cebolinha teve lesão diagnosticada e não enfrenta Palmeiras e Bolívar, este na altitude de La Paz, pela Libertadores.

Cebolinha deixou o jogo diante do São Paulo, na última quarta-feira, logo aos 13 minutos, dando a vaga para Luiz Araújo. Ele já vinha de problema no tornozelo, que também o fez ser substituído no intervalo contra o Atlético-GO, no último domingo. Desta vez, a lesão é outra.

O jogador fez novos exames neste sábado, que apontaram lesão na panturrilha direita. O problema não é considerado grave pelo Flamengo, mas o impede de entrar em campo neste domingo (21), diante do Palmeiras, no Allianz Parque, às 16h (de Brasília), e na quarta-feira (24), contra o Bolívar, às 21h30, em La Paz, na Bolívia.

Assim, a expectativa é que Cebolinha volte a jogar em uma semana. Dessa maneira, é difícil que ele tenha condições de entrar em campo também contra o Botafogo, no domingo, dia 28, no Maracanã. A partida está marcada para as 11h (de Brasília).

O Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro com seis pontos em duas rodadas. O Rubro-Negro venceu o Atlético-GO e o São Paulo, ambos por 2 a 1. Até o momento, De La Cruz é o artilheiro do time na competição, com dois gols. Pedro e Luiz Araújo também marcaram.

