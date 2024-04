O Flamengo finalizou neste sábado (20) a preparação para o duelo contra o Palmeiras, no domingo (21), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Tite indicou no treinamento que pode poupar dois titulares para o duelo contra o Verdão. Carlinhos assumiu a vaga de Pedro, enquanto De Arrascaeta voltou aos 11 iniciais, mas no lugar de De La Cruz.

Tite havia indicado, em entrevista coletiva, que poderia poupar alguns jogadores por conta da maratona de jogos. Afinal, o calendário rubro-negro é extenso e, na próxima quarta-feira, a equipe terá um adversário de peso pela Libertadores: o Bolívar, na altitude de 3.600 metros de La Paz, na Bolívia. Na última quarta-feira (17), o comandante afirmou que Pedro fazia parte de um grupo que poderia ser substituído contra o São Paulo. No entanto, o camisa 9 ficou os 90 minutos em campo.

“Antes de o jogo começar, Fábio Mahseredjian dá um relatório de quem pode substituir. Um deles era o Pedro, e ele disse: “Eu estou bem”. Nico era outro. Para o Ayrton Lucas, eu disse: “Vou precisar de ti até o fim do jogo”. Allan e o Bruno Henrique sentiram cãibra e pediram para sair”, disse Tite, após o triunfo por 2 a 1 sobre o Tricolor Paulista.

Cebolinha e Gabigol fora no Flamengo

Dessa maneira, a provável escalação do Flamengo para encarar o Palmeiras é: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Allan e Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Carlinhos (Pedro). Everton Cebolinha, com lesão na panturrilha direita, e Gabigol, suspenso, são desfalques certos.

O Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro com seis pontos em duas partidas, após duas vitórias por 2 a 1 (sobre Atlético-GO e São Paulo). O jogo diante do Palmeiras é válido pela terceira rodada e será disputado no Allianz Parque, às 16h (de Brasília).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Tite pode poupar dois titulares no Flamengo contra o Palmeiras apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.