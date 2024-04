O Real Brasília surpreendeu o São Paulo na tarde deste sábado (20/4) em seus domínios, no Estádio Defelê. Com um gol de Petra no primeiro tempo e uma série de ótimas defesas da goleira Dida, segurou o 1 a 0 deste duelo pela sexta rodada do Brasileirão feminino.

O São Paulo parou nos 11 pontos. Dessa forma, perdeu a chance de assumir a vice-liderança. Já o Real Brasília vai aos nove pontos. Assim, pode encerrar a rodada na zona de classificação às quartas (G8).

Veja aqui a tabela de classificação do Brasileirão feminino

Real Brasília na frente

O primeiro tempo foi de muitos estudos, vários chuveirinhos, mas com o São Paulo apresentando melhor toque de bola. O time paulista teve a maioria das jogadas de perigo. Porém, a goleira Dida estava sempre bem colocada. Entretanto, quem marcou e seguiu para o intervalo em vantagem foi o Real Brasília. Aos 41, após falta pela direita levantada na área, a apoiadora Petra ganhou pelo alto das zagueiras são-paulinas e cabeceou para fazer fez 1 a 0 para as Leoas.

São Paulo para nas defesas de Dida

No segundo tempo, o São Paulo foi bem superior, alugando a intermediária do Real Brasília. Porém, o time da casa tinha a goleira Dida muito inspirada. Foi uma série de ótimas inttervenções incluindo um voo em chute de fora da área de Letícia, mandando para escanteio o que era um gol certo das visitantes. No fim, o time da casa quase ampliou em contra-ataques, mas saiu feliz com uma vitória dramática.

Jogos da 6ª rodada do Brasileirão feminino

Sexta-feira (19/4)

Palmeiras 2×0 América-MG

Sábado (20/4)

Real Brasília 1×0 São Paulo

Fluminense 0x0 Botafogo

Avaí Kindermann x Santos

Domingo (21/4)

Internacional x Flamengo – 10h30

Atlético x Cruzeiro – 15h

Segunda-feira (22/4)

Bragantino x Grêmio – 17h

Corinthians x Ferroviária – 19h

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Brasileirão feminino: Real Brasília surpreende São Paulo apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.