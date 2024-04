Fluminense Botafogo empatam pelo Brasileirão feminino

O Fluminense recebeu o Botafogo na tarde deste sábado (20/4), no Vale das Laranjeiras, em Xerém, pela 6ª Rodada do Brasileiro feminino. Apesar de ter o domínio e criar as melhores chances, o Tricolor não furou o bloqueio das botafoguenses e o placar ficou no 0 a 0. Destaque para a goleira Michelle, do Botafogo, que fez ótimas defesas e defendeu um pênalti, cobrada por Débora Sorriso. Os times estão no meio da tabela. O Botafogo, com seis pontos. O Flu, com cinco.

O jogo foi a reedição da semifinal da Segundona em 2023, quando o Flu levou a melhor e foi à final (perdeu a decisão para o Bragantino). Na Série A2, quatro equipes subiram. Além de Flu, Bota e Bragantino, o América-MG também avançou à elite em 2024.

Veja aqui a tabela de classificação do Brasileirão feminino

Fluminense perde pênalti

Com treinador interino, pois Leo Goulart substituiu Jorge Barcellos (que assumiu o Internacional feminino), o Botafogo começou cauteloso, já que o Fluminens tentou se impor aproveitando o fator campo. Sempre buscando o ataque e com Luridinha muito ativa, o Fluminens e so não saiu na frente por causa da goleira Michelle. Além de muito segura nas antecipações, ela ainda defendeu um pênalti, sofrido por Lurdinha e por Debora Sorriso. Assim o Botafogo foi para o intervalo segurando o placar em 0 a 0.

Botafogo segura o empate

O Fluminense seguiu melhor, mas a bola não entrava. Aos sete, Lurdinha recebeu livre na área e chutou por cima do gol de Michelle. Aos 20, foi Sorriso que recebeu livre pela esquerda, mas chutou fora. Na reta final, com o trio de ataque alterado, o Tricolor permaneceu em cima. Mas o Botafogo também assustou. Aos 29, num raro ataque, Chai avançou e mandou da intermediária. A bola quicou no chão e foi na trave da goleira Amanda. Este lance animou o Botafogo. Dessa forma, apesar se levar pressão, também foi perigoso. Mas o placar não saiu do zero.

Jogos da 6ª rodada do Brasileirão feminino

Sexta-feira (19/4)

Palmeiras 2×0 América-MG

Sábado (20/4)

Fluminense 0x0 Botafogo

Real Brasília x São Paulo

Avaí Kindermann x Santos

Domingo (21/4)

Internacional x Flamengo – 10h30

Atlético x Cruzeiro – 15h

Segunda-feira (22/4)

Bragantino x Grêmio – 17h

Corinthians x Ferroviária – 19h

