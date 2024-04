O Vasco saiu na frente na decisão da Copa Rio Sub-20. Neste sábado (20), o Cruz-Maltino venceu o rival Flamengo por 1 a 0, na Gávea. O autor do gol do triunfo foi marcado por Estrella, em cobrança de pênalti.

Agora, o Vasco tem a vantagem do empate para se sagrar campeão da competição. O jogo de volta está marcado para o domingo, dia 28 de abril, às 15h. Dessa vez será em São Januário.

Caso o Rubro-Negro vença a partida por um gol de diferença, o campeão será decidido nas cobranças de pênalti.

Durante toda a Copa Rio Sub-20, o Flamengo atuou com uma equipe B e também com um outro técnico. Na ocasião, Raphael Bahia foi o comandante do time na competição.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Vasco vence o Flamengo e sai na frente na final da Copa Rio Sub-20 apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.