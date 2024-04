Arsenal derrota Wolves e reassume a liderança da Premier League

Neste sábado (20), o Arsenal derrotou o Wolverhampton por 2 a 0 no Molinex Stadium. Os gols do jogo saíram através de Trossard e Odegaard. Agora, os Gunners somam 74 pontos, um a mais que o Manchester City e reassumem a liderança da Premier League.

Calendário

O próximo compromisso do Wolves será o Bournemouth, em casa. O Arsenal faz clássico com o Chelsea, no Emirates Stadium.

PRIMEIRO TEMPO

Na disputa pelo título, o Arsenal mostrou a sua postura ofensiva desde os minutos iniciais e pressionava o Wolverhapton. Apesar do volume de jogo, as finalizações não estavam em dia.

O gol só veio perto do intervalo. Gabriel Jesus brigou com o zagueiro e deu passe a Trossard, que de bico, acertou um lindo chute no ângulo.

SEGUNDO TEMPO

Na etapa final o Wolverhampton se lançou ao ataque e tentou pressionar. Porém, faltava qualidade ao time da casa na hora de criar. A única forma de levar perigo era na base dos cruzamentos na grande área.

Consciente do resultado a seu favor, o Arsenal deu poucos espaços e tentou usar o contra-ataque a seu favor. Nos minutos finais, com a vantagem, o time de Mikel Arteta encontrou o segundo gol. Odegaard recebeu de Havertz e precisou chutar duas vezes para anotar o gol.

