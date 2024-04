Botafogo x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Após conquistar a primeira vitória pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo volta a campo neste domingo (21), para receber o Juventude, às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos. Assim, as equipes tentam embalar na competição, ainda mais o Glorioso que está no início de trabalho com o técnico português Artur Jorge.

O Alvinegro quer aproveitar esse segundo jogo consecutivo em casa para pontuar antes de uma sequência difícil pela Libertadores e o clássico contra o Flamengo. A equipe gaúcha, por sua vez, bateu o Corinthians em Caxias do Sul, entretanto quer ter uma boa atuação também longe de seus domínios.

Onde assistir

A partida deste domingo (21) terá a transmissão do SporTV e dos canais Premiere.

Como chega o Botafogo

O Glorioso contará com o retorno do zagueiro argentino Alexander Barboza, que cumpriu suspensão pela expulsão na primeira rodada contra o Cruzeiro. Além dele, Marlon Freitas treinou normalmente após cumprir protocolo de concussão.

A comissão técnica do português segue focada em desenvolver melhor a parte física dos atletas. Dessa forma, ela identificou um déficit assim que começou os trabalhos. Sendo assim, a avaliação da fisiologia e da preparação física será decisiva na definição dos 11 iniciais.

Matheus Nascimento ficará fora dos gramados por no mínimo quatro meses com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O lateral-esquerdo Marçal também passará um período no DM. Ele sentiu uma lesão na panturrilha direita.

Como chega o Juventude

O técnico Roger Machado não poderá contar com o zagueiro Zé Marcos, que tem um lesão muscular de grau 1, e o volante Jadson, expulso na vitória diante do Corinthians. O lateral-esquerdo Alan Ruschel e os atacantes Edson Carioca e Gilberto continuam como desfalques.

Nesse sentido, a tendência é que Rodrigo Sam, que chegou a ser titular nas finais do Gauchão, seja titular ao lado de Danilo Boza. Por outro lado, o comandante ainda não definiu quem será o substituto de Jadson. Mandaca e Thiaguinho surgem como alternativas, porém nada foi decidido.

BOTAFOGO x JUVENTUDE

Terceira rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 21/4/2024, às 18h30 (de Brasília)

BOTAFOGO: Gatito, Suárez (Ponte), Halter (Pablo), Bastos (Barbosa) e Hugo; Gregore, Tchê Tchê e Romero (Jeffinho); Luiz Henrique, Júnior Santos e Tiquinho. Técnico: Artur Jorge.

JUVENTUDE: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Rodrigo Sam e Gabriel Inocêncio; Caíque, Mandaca (Thiaguinho), Jean Carlos e Nenê; Lucas Barbosa e Erick Farias. Técnico: Roger Machado

Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

VAR: Daiane Muniz (Fifa-SP)

