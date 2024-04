Ramón Díaz afirma que Vasco ‘merecia mais’ e critica pênalti não marcado: ‘Muito claro’

Neste sábado (20/04), o Vasco perdeu para o Fluminense por 2 a 1 no Maracanã e sofreu sua segunda derrota consecutiva no Brasileirão 2024. No entanto, Ramón Diáz ficou satisfeito com a atuação dos jogadores cruz-maltinos no clássico. O Gigante da Colina construiu chances claras de gol no segundo tempo e quase chegou ao empate no fim do jogo.

Ramón Díaz analisa atuação do Vasco

“Entendo que o time não jogou bem no primeiro tempo. Afinal, nós fomos superados pela qualidade técnica que eles têm. Tivemos um par de situações com Pablo, depois tivemos algumas ocasiões em que poderíamos fazer o gol. No segundo tempo, melhoramos, fomos mais pulsantes. Nós tivemos uma situação muito clara com Rayan. Depois foi marcado impedimento com Clayton”, afirmou Ramón Díaz.

“Não fomos claros no jogo. Creio que merecíamos um pouquinho mais porque a equipe sempre está lutando, estamos jogando com jovens. Rayan, David e outros jogadores jovens estão crescendo. Tivemos três jogos numa semana, temos pouca reposição, mas os jovens vão se adaptando e vão melhorar”, completou Ramón Díaz.

Em seguida, Ramón Díaz reclamou de um pênalti não marcado para o Vasco no primeiro tempo. O lance aconteceu entre Vegetti e Manoel. Os jogadores cruz-maltinos ficaram reclamando de um toque de braço do zagueiro tricolor.

“Não é para ser polêmico, mas Vegetti bate e pega na mão. E foi pênalti claro, muito claro. Aliás, não sei por que o árbitro não marcou. Ao longo da rodada, vocês vão ver situações muito semelhantes e vão marcar o pênalti. Não quero ser polêmico, quero ser justo. O Vasco faz um esforço enorme com contratações e com seu público. Não há polêmica, mas foi muito claro”, afirmou Ramón Díaz.

O Gigante da Colina agora tem uma semana livre para corrigir os erros e pensar com calma no próximo compromisso da temporada. Afinal, os jogadores cruz-maltinos em campo no sábado (27/04), diante do Criciúma, às 16h (de Brasília), em São Januário, pela quarta rodada do Brasileirão 2024.

