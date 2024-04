Fulham x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste domingo (21), Fulham e Liverpool se encontram pela 34ª rodada da Premier League. O jogo será realizado no Craven Cottage, em Londres e a bola começa a rolar a partir das 12h30 (de Brasília).

Onde assistir

O duelo da Premier League terá a transmissão da ESPN e do streaming Star+ a partir das 12h30 (de Brasília).

Como chega o Fulham

Sem risco de rebaixamento, o Fulham entra em campo para melhorar a sua classificação e, de quebra, aumentar o faturamento para a próxima temporada.

Na escalação, o técnico Marco Silva conta com força máxima para vencer dentro da sua casa. Destaque para Andreas Pereira, que é o principal nome do time.

Como chega o Liverpool

Diferente do adversário, a luta do Liverpool é a conquista do título. Após tropeçar dentro de casa na rodada passada, o time de Jurgen Klopp só irá permanecer com chances em caso de vitória.

Na escalação, o treinador alemão vai com o que tem melhor e os Reds não terão mexidas na sua formação titular.

Fulham x Liverpool

Premier League – 34ª rodada

Data e horário: 21/4/2024, às 12h30 (de Brasília)

Local: Craven Cottage, Londres (ING)

FULHAM: Leno; Castagne, Adarabioyo, Calvin Bassey, Antonee Robinson; João Palhinha, Sasa Lukic; Iwobi, Andreas Pereira, Willian; Rodrigo Muniz. Técnico: Marco Silva.

LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Endo, Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Luis Díaz, Darwin Núñez. Técnico: Jurgen Klopp.

Árbitro: Craig Pawson

VAR: Tony Harrington

