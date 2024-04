Determinante na vitória do Santos, Pedrinho dedica gol à família

Pedrinho foi o nome da vitória do Santos sobre o Paysandu na estreia do Peixe na Série B do Campeonato Brasileiro, neste sábado (20/4). Afinal, ele deixou sua assinatura nos dois gols do jogo na Vila Belmiro. Fez o primeiro gol e deu o chute que resultou no rebote do goleiro, que foi a deixa para Guilherme mandar para a rede e fechar o placar .

Depois de um primeiro tempo que ninguém merece, o time voltou melhor na etapa final, mas só chegou ao gol após a entrada de Pedrinho.

“(O time estava) um pouco apático, mas no segundo tempo a gente melhorou”, disse Pedrinho.

O atacante entrou aos 15′ e levou poucos minutos para calibrar o pé, acertar a rede e correr para o abraço. Seria uma euforia na arquibancada, não fosse a proibição de público por causa da confusão que a torcida provocou na última rodada da Série A. Quase no fim da partida, Pedrinho chutou de novo para o gol, mas o arqueiro do Paysandu espalmou. Só que Guilherme aproveitou o rebote e anotou o segundo do Peixe.

“Pude fazer o gol e ajudar no segundo. Estou muito feliz. Dedico o gol para minha filha, minha esposa e minha mãe”, disse Pedrinho.

O jogador destacou que, agora, é preciso manter o foco para conseguir novas vitórias, rumo ao retorno à elite. O próximo duelo do Peixe será na sexta-feira (26/4) contra o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis.

“Estou muito feliz (com a vitória) e vamos dar sequência”, afirmou.

Jogador do Lokomotiv (Rússia), Pedrinho está no Brasil por empréstimo

Pedro Gabriel Pereira Lopes nasceu em São Paulo em 10/11/1999 e começou a carreira aos 20 anos, no Audax. Depois, ele passou pelo Oeste, Athletico-PR, Bragantino e América-MG, antes de migrar para a Rússia, para defender o Lokomotiv de Moscou. Ainda hoje, Pedrinho pertence ao clube russo e está no Brasil por empréstimo. Assim, ele primeiro jogou no São Paulo e, em janeiro de 2024, chegou ao Santos. O empréstimo ao Peixe termina em dezembro deste ano.

