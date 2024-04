Seabra considera que primeiro tempo do Cruzeiro foi para esquecer

Para o técnico Fernando Seabra, o primeiro tempo do Cruzeiro, no clássico contra o Atlético, neste sábado (20),foi decisivo para a pesada derrota por 3 a 0. Afinal, foram nestes 45 primeiros minutos que o placar se construiu. Mas o nível da atuação celeste é que impressionou negativamente na opinião do técnico:

“Foi um primeiro tempo muito abaixo, sobretudo nas questões de agressividade. A gente esteve mais lento mentalmente, menos agressivo e proporcionou ao Atlético algumas jogadas que eles são fortes e que têm de qualidade. Eram coisas para as quais estávamos preparados mas, infelizmente, na situação do jogo, não agimos da melhor forma. Temos que aprender com esses erros para que esse comportamento do primeiro tempo não se repita”.

A dificuldade nas jogadas aéreas também foi fator lembrado por Seabra. Ele destacou que será preciso corrigir estes problemas já para o jogo de terça-feira, pela Copa Sul-Americana, contra o Unión La Calera, no Chile.

“É um problema coletivo. Então, ora é um detalhe de ajuste da última linha, ora é da linha média, ou o retorno da linha da frente. A gente evoluiu nesse sentido contra Fortaleza, é uma equipe que também ataca fundo e busca muitos cruzamentos, mas voltamos a ter dificuldade. Não coloco isso especificamente em um jogador ou em um setor. Eu acho que esse problema está ali, mas existe uma variabilidade ainda das situações que acontecem e que a gente precisa ajustar”.

