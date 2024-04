É pra animar e esquentar: Cheerleaders estreiam no Botafogo

O jogo do Botafogo contra o Juventude, neste domingo (21/4), pelo Campeonato Brasileiro, terá uma atração extracampo. Afinal, belas jovens vão se apresentar como cheerleaders do Glorioso. Assim, o clube dá a largada para estimular o time e alegrar a torcida com novas personagens. São as Fogo Cheers.

O Botafogo postou o anúncio nas redes sociais, avisando que bailarinas profissionais e atletas da Seleção Brasileira de Cheerleading vão embalar a partida no Nilton Santos. Uma estreia que acontece na terceira rodada do Brasileirão. O jogo começa às 18h30 (de Brasília).

Vídeo mostra cheerleaders pela cidade

A mensagem do Alvinegro, tem, ainda, um vídeo em que as jovens fazem exibição ao ar livre. Dessa forma, elas mostram coreografias ensaiadas em diversos pontos da cidade.

Entre eles, o simbólico muro dos craques históricos do Glorioso, perto da sede do clube, em Botafogo. Então, as meninas se integram a um passado que deixou a marca da grandiosidade da Estrela Solitária, na memória de Jairzinho, Amarildo, Roberto Miranda, Quarentinha (na foto abaixo) e tantos outros.

As jovens também fizeram uma encenação no famoso calçadão que tem um mosaico de pedras portuguesas na Praia de Copacabana.

E deram uma passadinha para embelezar a Lapa, fazendo performances diante dos populares e históricos Arcos.

De recreação a esporte: Evolução do Cheerleading

O Cheerleading é um esporte que tem reconhecimento do Comitê Olímpico Internacional. As animadoras de torcida surgiram na Inglaterra e esse costume chegou aos Estados Unidos, onde conquistou popularidade. No início era apenas uma recreação, mas depois passou a ser esporte. E vem crescendo. Desse modo, pode até passar a integrar os Jogos Olímpicos de Los Angeles, nos Estados Unidos, em 2028.

No Estádio Nilton Santos, as jovens estarão com um figurino que tem inspiração nos símbolos do Alvinegro Carioca. São as novas representantes da Estrela Solitária à beira do gramado.

