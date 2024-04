Novo técnico do São Paulo, Luis Zubeldía chega ao Brasil

O novo treinador do São Paulo, Luis Zubeldía, chegou ao aeroporto de Guarulhos, na manhã deste domingo (21/4) e falou pela primeira vez na condição de técnico do Tricolor paulista. Ele não quis comparar o clube a outros que ele comandou, mas enalteceu a qualidade do tricampeão paulista.

“É um grandíssimo desafio pelo que é o São Paulo. Mas cada clube que me contratou foi um desafio importante e não é legal colocar um acima do outro. É um desafio lindo pela dimensão do futebol brasileiro. Para mim, é importante estar aqui. Estou muito feliz”, disse Zubeldía aos jornalistas que o aguardavam no saguão.

Campeão da Sul-Americana e do Equatoriano pela LDU, Luis Zubeldía chega ao São Paulo para dar novo fôlego ao time após problemas com Carpini

Luis Zubeldía veio com a sua equipe de cinco profissionais que o acompanham no dia a dia de trabalho (três auxiliares, um preparador físico e um analista). Ele vai assistir ao jogo do São Paulo contra o Atlético-GO, às 18h30, em Goiânia. Assim, não quis antecipar nenhuma medida que pretende tomar na equipe.

“Tomaremos as decisões sempre pensando no bem de todos. O mais importante é que o time vença hoje de um rival muito forte. Depois teremos uma sequência de jogos. Vamos nos adaptando rapidamente para conseguir os (bons) resultados” disse.

Zubeldía fala de mudança na hora certa: ‘Agora é o momento’

O São Paulo havia cogitado a contratação de Zubeldía em janeiro deste ano, quando Dorival Jr saiu do clube para comandar a Seleção Brasileira. Entretanto, naquela ocasião, o Tricolor não conseguiu contato com o argentino. Desse modo, acabou contratando Thiago Carpini. Zubeldía explicou que, na época, não estava disponível para negociações.

“Há alguns meses, por questões pessoais que declarei em um programa de televisão, não era o momento de escutar ofertas. Mas depois de um tempo, estando em condições mentais para digigir o São Paulo, não duvidei de aceitar a proposta. Agora é o momento”, declarou.

