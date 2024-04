Com gol de brasileiro, Feyenoord vence a Copa da Holanda

O Feyenoord derrotou o Nijmegen Eendracht Combinatie (NEC) por 1 a 0 e sagrou-se campeão da Copa da Holanda, neste domingo (21) com gol do atacante brasileiro Igor Paixão. A disputa foi no estádio De Kuip, a casa do Feyenoord, time da cidade de Roterdã. Vale lembrar que a decisão foi disputada em jogo único.

Maiores campeões

Igor Paixão fez o gol do título do Feyenoord aos 14 do segundo tempo, após receber passe do mexicano Santiago Giménez. Agora, a equipe soma 14 títulos da Copa da Holanda, a KNVB. O maior campeão é o Ajax, de Amsterdã, com 20. O terceiro colocado é o PSV, de Eindhoven, com 11. O NEC ainda busca o primeiro título do torneio que existe desde a temporada 1898/99.

Paixão, aliás, agora soma 11 gols na temporada. O atacante tem 23 anos e foi revelado pelo Coritiba. Ele passou ainda pelo Londrina antes de chegar ao Feyenoord na temporada 2022/2023. Igor Paixão, inclusive, foi campeão holandês no primeiro ano dele na Europa.

O Feyenoord ainda briga pelo título do Holandês nesta temporada, mas as chances são remotas. A equipe do brasileiro está em segundo lugar, com 72 pontos, nove atrás do líder PSV. As duas equipes já disputaram 30 das 34 partidas da competição.

