Vitória sai na frente, mas Bahia busca empate

Em jogo muito movimentado, Vitória e Bahia ficaram no 2 a 2, na tarde deste domingo (21), no Barradão, em duelo do Campeonato Brasileiro. A partida que parecia decidida na metade do segundo tempo, com o Rubro-Negro vencendo por 2 a 0, gols de Matheusinho e Wagner Leonardo,mudou de rumo completamente. E o Bahia chegou ao gols com Biel e Everaldo.

O resultado deixa o Vitória na entrada da zona de rebaixamento, na 16ª colocação, com apenas um ponto somado. O Bahia, por sua vez, está na 9ª posição, com quatro somados.

O Bahia foi superior nos primeiros 10 minutos de partida. No entanto, não conseguiu fazer disso a oportunidade de gols. Já o Vitória melhorou e depois dominou o resto do primeiro tempo e a metade da etapa complementar. Rogério Ceni, todavia, se superou, buscou soluções no banco de reservas e conseguiu buscar a igualdade.

Vitória na frente

O Bahia iniciou valorizando a posse de bola. O time de Rogério Ceni trocava passes e pensava nas melhores alternativas para suprir as barreiras iniciais do Vitória. O Leão, aliás, encontrava dificuldades em seu meio campo, sobretudo, no setor criativo do campo. Assim, as chegadas eram menores.

No entanto, após 15 minutos, com pequenas alterações, o Vitória conseguiu melhorar o meio campo. Assim, passou a criar mais. Osvaldo era um homem importante neste momento. Aos 19 saiu o primeiro gol do jogo. Zeca recebeu a bola na direita e cruzou na medida para Matheusinho. O goleiro Marcos Felipe ainda fez a defesa, mas no rebote Matheusinho marcou.

O Bahia tentou responder logo na sequência e buscou o ataque. No entanto, não conseguiu balançar as redes adversárias. O Leão, aliás, teve ainda mais duas boas oportunidades para ampliar o marcador.

Solução do Bahia vem do banco

O Vitória voltou com fogo. Logo nos primeiros minutos partiu para o ataque e tentou ampliar a contagem. Aliás, isso não demorou para acontecer: aos 11, Matheusinho cobrou escanteio para Wagner Leonardo marcou o segundo.

Mas o Bahia se superou. O técnico Rogério Ceni fez alterações que surtiram efeito positivo. Afinal, aos 23 minutos, Thaciano recebeu a bola em boas condições e finalizou com qualidade. A bola pegou na trave e, na sequência, a bola sobrou para Biel diminuir a diferença.

O Bahia se mandou para o ataque. Com 2 a 1, era necessário buscar mais gols. Aos 25, Thaciano recebeu a bola e mandou novamente na trave. Aos 26, Everaldo recebeu o passe e soltou o pé para empatar a contagem com um belo gol.

Próximos jogos

O Vitória volta a campo no próximo domingo (28), às 16h (de Brasília), contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. Já o Bahia entra em campo contra o CRB, na quarta-feira (24), em jogo da semifinal da Copa do Nordeste.

VITÓRIA 2X2 BAHIA

Terceira rodada do Campeonato Brasileiro

Data: domingo, 21/4/2024

Local: Barradão, Salvador (BA)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Zeca, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Rodrigo Andrade (Luan Vinícius, 32’/2ºT) e Léo Naldi (Matheus Gonçalves, intervalo); Matheusinho, Osvaldo (Iury Castilho, 28’/2ºT) e Alerrandro (Luiz Adriano, 28’/2ºT). Técnico: Léo Condé.

BAHIA: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Victor Cuesta (Rezende, 14’/2ºT) e Luciano Juba; Caio Alexandre, Ademir (Biel, 13’/2ºT), Everton Ribeiro (Everaldo, 14’/2ºT), Cauly, Jean Lucas e Thaciano. Técnico: Rogério Ceni.

Gols: Matheusinho, 19’/1ºT (1-0); Wagner Leonardo, 11’/2ºT (1-0)); Biel, 23’2ºT (2-1), Everaldo, 26’/2ºT (2-2)

Arbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP)

Cartão Amarelo: Léo Naldi, Matheusinho (VIT); Santiago Arias, Victor Cuesta

