Eleito melhor em campo no empate em 0 a 0 do Flamengo com o Palmeiras, o atacante Bruno Henrique analisou a partida no Allianz Parque neste domingo (21). O camisa 27, inclusive, argumentou que o Fla mereceu a vitória em São Paulo, mas pediu bola para frente ao Rubro-Negro.

“Hoje foi mais um grande jogo. Eu consegui fazer um bom jogo. A equipe também fez um grande jogo. O campeonato é isso aí. Não tem jogo fácil. Vamos ter dificuldades em todos os jogos. Todo mundo quer ganhar do Flamengo Se tivesse que sair um vencedor hoje aqui seria o Flamengo”, comentou Bruno Henrique em entrevista à Rede Globo.

Com o resultado, o Flamengo de Bruno Henrique segue invicto na competição, agora com sete pontos em três jogos. O Rubro-Negro, porém, caiu para a segunda colocação, só atrás do Red Bull Bragantino, que tem a mesma pontuação. Os paulistas, no entanto, levam a melhor no gols pró (5 a 4).

O Flamengo, aliás, irá encarar o Red Bull Bragantino na quinta rodada do Brasileirão, no próximo dia 04 de maio, em Bragança Paulista. Antes, porém, o Rubro-Negro recebe o Botafogo no próximo domingo (28), às 11h, no Maracanã. Dessa forma, com mais duas vitórias, o time de Bruno Henrique assume a liderança isolada da competição.

O Rubro-Negro, no entanto, agora se preocupa primeiro com a Libertadores. O Flamengo, aliás, visita o Bolívar (BOL) pela terceira rodada da fase de grupos, na quarta-feira (24), às 21h30. A equipe carioca é o vice-líder na competição continental, com quatro pontos, dois atrás dos próprios bolivianos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Bruno Henrique diz que Fla mereceu vencer o Palmeiras apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.