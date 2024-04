Ancelotti comemora ‘semana inesquecível’ do Real Madrid

O técnico Carlo Ancelotti não escondeu a felicidade após a virada do Real Madrid sobre o Barcelona, por 3 a 2, em jogão neste domingo (21). Após o apito final, o treinador elegeu o ponto alto da noite e falou, então, sobre a chance de título de La Liga por parte dos merengues.

O italiano respondeu sobre qual foi o melhor momento do jogo, salientando a recuperação do time, que esteve atrás do placar por duas oportunidades nesta tarde.

“A parte final, obviamente. O gol de Bellingham, que determinou nossa vitória num jogo muito embolado, competido. Demos de tudo para tentar abrir (vantagem) na Liga. Fomos capazes de manejar bem as situações. Duas vezes necessitamos nos recuperar e fomos capazes. E na última volta de energia que tínhamos desta semana, que será inesquecível, fomos capazes de marcar”, avaliou o comandante.

Perguntado, então, sobre a classificação para a semifinal da Liga dos Campeões, conquistada no meio de semana, diante do Manchester City, Ancelotti celebrou o momento vivido pelo Real. O próprio se diz “orgulhoso”.

“Muito orgulhoso da equipe. Foram duas partidas muito exigentes. Manejamos muito bem, estamos felizes. Agora vamos nos preparar para esta última parte da temporada, mas estamos bem posicionados e com muita vontade, um ambiente fantástico no Bernabéu. Creio que todos juntos podemos conseguir coisas positivas esta temporada”, disse.

Título mais perto?

Sincero, Ancelotti também admitiu que o título está “mais perto”. Com a vitória deste domingo, o Real abriu 11 pontos de vantagem sobre o vice-líder Barcelona, que só pode somar mais 18, ficando, dessa forma, com a mão na taça de La Liga.

“Sim, (o título) está muito mais perto. Esta partida era vital e a seguir teremos novas partidas, então, obviamente, é descansar bem. Como disse, foi uma semana muito exigente, mas inesquecível”, encerrou.

