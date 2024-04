Ter Stegen, do Barcelona, reclama sobre falta de tecnologia: ‘É uma vergonha’

O goleiro Ter Stegen, do Barcelona, não teve papas na língua ao comentar a derrota para o Real Madrid, no El Clásico deste domingo (21), no Santiago Bernabéu. Pistola com a arbitragem, o arqueiro falou em “vergonha” por não ter tecnologia disponível para detecção de gols, como há na Premier League.

Durante o jogo, quando ainda estava 1 a 1 no placar, o Barcelona poderia ter marcado o segundo, em toque sutil de Lamal após escanteio da direita. Lunin fez a defesa e jogou para novo corner, mas a bola estava em cima da linha, gerando reclamações do time do Barça.

Os quase três minutos de revisão, além dos replays da transmissão, evidenciam que não tinha como determinar se a bola havia cruzado a linha. Algo que poderia ser detectado com a tecnologia da GLT – Goal-Line Technology -, ou Tecnologia de Linha de Gol, em tradução livre.

“Não ter a tecnologia da linha de gol e não encontrar um bom ângulo para verificar (se a bola entrou) parece-me uma vergonha para o futebol. Outras ligas também têm… Já disse antes, o mundo do futebol tem muito dinheiro envolvido, mas depois não há dinheiro para o importante. Parece-me uma vergonha”, lamentou o goleiro alemão.

Xavi também reclama

O técnico Xavi também não conseguiu esconder a indignação. Ele, aliás, até poupou as palavras, com medo de possível punição por reclamação. O treinador, porém, tratou de elogiar seu time, que esteve à frente do placar por duas vezes.

“Não preciso falar nada sobre o árbitro, todo mundo já viu. Se eu falar podem me sancionar, as imagens estão aí. Mas fomos o melhor time e merecíamos ganhar hoje”, disse o treinador.

