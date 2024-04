Botafogo goleia o Juventude e emplaca segunda vitória seguida no BR

Com direito a atuação de gala, o Botafogo goleou o Juventude por 5 a 1, neste domingo (21), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Júnior Santos, que voltou a marcar após quatro jogos em branco, Tiquinho Soares, Danilo Barbosa, Savarino e Jacob Montes fizeram os gols do passeio botafoguense no Nilton Santos – Danilo Boza descontou no fim.

A equipe liderada por Artur Jorge assume, então, a terceira posição, com seis pontos. O Glorioso é um dos seis times que venceram dois jogos na competição até o momento. Já o Juventude cai para a 12ª colocação, com quatro pontos.

GOLEADA NO NILTON SANTOS! Botafogo faz excelente jogo, demonstra força coletiva e vence o Juventude por 5 a 1. Júnior Santos, Tiquinho, Danilo Barbosa, Savarino e Jacob marcaram para o Alvinegro. #VamosBOTAFOGO QUARTA-FEIRA tem Conmebol Libertadores! Acesse… pic.twitter.com/9vnrqPQWfI — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 21, 2024





Primeiro tempo

O Botafogo começou com tudo e conseguiu ótima vantagem com menos de dez minutos. Aos 4′, Júnior Santos aproveitou rebote de chute de Danilo Barbosa após escanteio, e chutou para o gol vazio. O bandeira marcou impedimento, mas o VAR confirmou a posição legalíssima do atacante botafoguense.

Três minutos mais tarde, pênalti para o Fogão. Danilo Barbosa roubou bola, invadiu a área, driblou dois e foi derrubado por Lucas Freitas, que viria a ser expulso ainda no fim da etapa inicial. Tiquinho Soares foi para a batida e mandou sem chance para Gabriel. 2 a 0 com apenas nove minutos de jogo.

O Botafogo ficou com a mais desde os 37′, quando o zagueiro Lucas Freitas cometeu nova falta (desta vez em Hugo) e foi expulso pelo segundo amarelo. Apesar de algumas chegadas, o Glorioso não conseguiu o terceiro antes do intervalo.

LEIA MAIS: Mão na taça! Bellingham faz nos acréscimos, e Real Madrid vence o Barcelona

Segundo tempo

Com vantagem no placar e um a mais, o Botafogo se soltou. Artur Jorge tirou Jeffinho, que recebera cartão amarelo na etapa inicial, prevenindo que o time perdesse a superioridade numérica.

E, jogando bem, o Glorioso chegou a mais gols. Primeiro, aos nove, quando Júnior Santos deu drible espetacular e assistiu Danilo Barbosa, que complementou de primeira como um centroavante, já da pequena área.

Depois, uma pintura no Niltão. Savarino cobrou falta sofrida por Hugo e mandou na GAVETA de Gabriel (16′). O venezuelano, como era de se esperar, saiu para o abraço, celebrando o chocolate botafoguense no Rio de Janeiro.

Com o placar praticamente definido, Artur Jorge aproveitou os 30 minutos finais para rodar o elenco, poupando Tiquinho Soares, Júnior Santos e promovendo, inclusive, uma estreia. Pablo fez seu primeiro jogo oficial pelo Fogão, entrando no lugar de Bastos. O jogador, porém, precisou sair aos 39′ da etapa final por um problema na coxa.

Ainda deu tempo para Jacob Montes marcar seu primeiro gol com a camisa gloriosa. Foi aos 35′, após lindo passe de Diego Hernández. Ele só teve o trabalho de chutar cruzado, sem chances para Gabriel. Depois, aos 39′, veio o gol de honra do Juventude. Marcelinho bateu o escanteio e Danilo Boza subiu mais que todo mundo para, de cabeça, descontar.

Próximos jogos

O Fogão emplaca uma sequência importante de jogos em casa. Já nesta quarta-feira (24), recebe o Universitario (PER), pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.

Depois pega o Flamengo, em clássico pela quarta rodada do Brasileirão (dia 28). No dia 1º recebe o Vitória, no que será sua estreia na Copa do Brasil em 2024. Ainda enfrenta Bahia (dia 5, Brasileirão) e LDU (dia 12, Libertadores) no Nilton Santos.

O Juventude terá a semana livre, já que só volta a campo no domingo (28), quando recebe o Athletico, pelo Brasileiro. Depois, visita o Internacional, pela terceira fase da Copa do Brasil, na quarta (1).

BOTAFOGO 5 x 1 JUVENTUDE

Terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2024

Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 21/4/2024, às 18h30 (de Brasília)

Público e renda: 11.318 pagantes / R$ 496.910,00

BOTAFOGO: Gatito; Ponte (Damian Suárez, intervalo), Lucas Halter, Bastos (Pablo, 19’/2ºT) e Hugo; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Savarino; Júnior Santos (Jacob Montes, 27’/2ºT), Jeffinho (Diego Hernández, intervalo) e Tiquinho Soares (Carlos Eduardo, 17’/2ºT). Técnico: Artur Jorge.

JUVENTUDE: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Lucas Freitas e Gabriel Inocêncio; Caíque, Mandaca (Abner, 38’/2ºT), Jean Carlos (Marcelinho, intervalo) e Nenê (Rodrigo Sam, 42’/1ºT); Lucas Barbosa (Tiaguinho, 19’/2ºT) e Erick Farias (Ruan, intervalo). Técnico: Roger Machado

GOLS: Júnior Santos, 4’/1ºT (1-0); Tiquinho Soares (pênalti), 9’/1ºT (2-0); Danilo Barbosa, 9’/2ºT (3-0); Savarino, 16’/2ºT (4-0); Jacob Montes, 35’/2ºT (5-0); Danilo Boza, 39’/2ºT (5-1)

Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

VAR: Daiane Muniz (Fifa-SP)

Cartão amarelo: Jeffinho, Marlon Freitas (BOT); Lucas Freitas, Gabriel Inocêncio, (JUV)

Cartão Vermelho: Lucas Freitas, 37’/1ºT (JUV)





Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Botafogo goleia o Juventude e emplaca segunda vitória seguida no BR apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.