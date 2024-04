Luciano aguarda Zubeldia: ‘Espero que nos ajude’

Neste domingo, o São Paulo obteve sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Com gols de Luciano, Calleri e Ferreira, o time venceu o Atlético-GO por 3 a 0, jogando como visitante, e deixou para trás a semana marcada pela demissão do técnico Thiago Carpini.

Luciano, responsável pelo segundo gol, comemorou a conquista dos primeiros três pontos no Brasileirão e, além disso, expressou o lamento dos jogadores pela saída de Carpini. O argentino Luis Zubeldía foi contratado como substituto do antigo treinador.

Luciano exalta controle do jogo

“É uma vitória inegavelmente importante, conquistada em meio a uma semana turbulenta no centro de treinamento. Ficamos tristes com a saída do Carpini e queremos agradecê-lo. Agora, vamos celebrar a vitória e o início de um novo ciclo. Primordialmente estamos prontos para apoiar o novo treinador. Viemos com a proposta de controlar o jogo, e conseguimos. Espero que o Zubeldía tenha gostado e que possa nos ajudar também”, declarou Luciano.

O próximo desafio do São Paulo, por fim, será pela Conmebol Libertadores. O time, afnal, enfrentará o Barcelona de Guayaquil na quinta-feira (25), às 21h (horário de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos do torneio continental.

