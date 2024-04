O Botafogo venceu o Juventude por 5 a 1, neste domingo (21), e, após o jogo, o técnico Artur Jorge falou sobre a goleada com direito a ótima atuação. O português comemorou o fato de ter aberto vantagem cedo, e admitiu que a expulsão ajudou a vitória a ser mais “acessível”.

Além disso, o resultado serve, segundo ele, para “motivar os atletas”.

“É uma vitória conseguida de uma forma muito competente. Tivemos muito momentos do jogo com uma boa atitude comportamental. Sei também que foi, não diria fácil, mas tornaram as coisas mais acessíveis fazer gol cedo. Depois ficamos em vantagem numérica, também ajuda, naturalmente. Não parece que foi só pelo fato de ficar em superioridade numérica. Até porque até lá tivemos um bom desempenho, uma entrada muito forte em campo. A equipe querendo mostrar desde logo aquilo que queria. Serve também para poder motivar os atletas. Dentro de um processo que estamos construindo, se o fizermos em cima de vitórias, vai deixar tudo mais fácil. A confiança traz esse tipo de resultados ao elenco”, afirmou o treinador.

LEIA MAIS: Atuações do Botafogo contra o Juventude: enormidade!

Artur Jorge também falou sobre a evolução do elenco sob seu comando. Ele revela que ainda falta tempo para ver o processo colhendo frutos, mas comemora que o caminho esteja sendo pavimentado com vitórias.

“Faltam algumas coisas. Nós podermos consolidar o processo, a atitude comportamental. Tem muito a ver com o jogo posicional que estamos pedindo. Funções mais específicas nas posições. Temos ainda um caminho longo para percorrer. Que possa ser percorrido dessa forma, ganhando, com essa atitude”, disse.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Artur Jorge, após vitória do Botafogo: ‘Motivar os atletas’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.