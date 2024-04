Corinthians x Ferroviária: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder isolado e dono do melhor futebol do Campeonato Brasileiro feminino, o Corinthians enfrenta a Ferroviária, nesta segunda-feira (22), às 19h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em Itaquera. O duelo é válido pela sexta rodada da competição nacional.

Como chega o Corinthians?

As Brabas entram em campo para manter a liderança da competição. No momento, o Corinthians soma 15 pontos, com 100% de aproveitamento, ou seja, cinco triunfos em cinco compromissos. Só o Timão, até o momento, ostenta uma campanha irretocável.

Para o próximo duelo, o técnico Lucas Piccinato deve contar com a força máxima. Além disso, para o banco de reservas, ganhou o reforço da atacante Fernanda, recuperada de dengue.

O Timão finalizou, neste domingo (21), sua preparação. As meninas tiveram que suar a camisa no fim de semana.

Como chega a Ferroviária?

Quinta colocada, com 11 pontos, a equipe do interior paulista, também invicta, tenta se aproximar do pelotão de frente. São três vitórias e dois empates.

Sem desfalques, a técnica Jéssica Lima aposta suas fichas na atacante Sochor.

Onde assistir?

O SporTV (tv fechada) e o Goat (YouTube) transmite a partida

CORINTHIANS x FERROVIÁRIA

Sexta rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Neo Química

Data e hora: 22/04/2024, às 19h (de Brasília)

CORINTHIANS: Kemelli; Belinha, Tarciane, Mariza e Yasmin; Vitória Yaya, Duda Sampaio e Vic Albuquerque; Gabi Portilho, Millene e Tamires. Técnico: Lucas Piccinato

FERROVIÁRIA: Luciana; Barrinha, Luana Sartório, Rafa Soares e Daiane Rodrigues; Duda Santos, Micaelly e Cris; Aline Gomes, Mylena Carioca e Sochor. Técnica: Jéssica Lima

Árbitro: Ruthyanna Camila de Medeiros da Silva (PB)

Auxiliares: Izabele de Oliveira (SP) e Juliana Vicentim Esteves (SP)

