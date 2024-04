Palmeiras prepara renovação de contrato de Jhon Jhon

O Palmeiras tem conversas avançadas para renovar o contrato do meio-campista Jhon Jhon. O novo período do vínculo ainda é um mistério, mas a nova extensão é uma questão de tempo. A ideia é valorizar o jogador, principalmente na questão salarial.

Recentemente, o RB Bragantino procurou o Verdão para saber da possibilidade de contratar o garoto. Contudo, o Palmeiras sequer quis abrir conversas e manteve o jogador em seu elenco. Assim, o clube decidiu chamar o atleta para aumentar a quantia paga para ele e mostrar sua importância dentro do plantel.

O curioso é que este momento acontece justamente quando o jogador parou de ser uma opção frequente de Abel Ferreira. Durante o Campeonato Paulista, o reserva imediato de Veiga foi o jovem, que disputou oito partidas no torneio e chegou a ganhar elogios do treinador, que disse que o garoto “pode chegar aos melhores do mundo”. Contudo, desde o dia 18 de fevereiro, o atleta “sumiu” das escalações e até ficou fora de algumas listas de relacionados.

Abel pediu para Palmeiras não vender Jhon Jhon

Após o empate com o Flamengo por 0 a 0, neste domingo, o técnico Abel Ferreira explicou o motivo do Palmeiras ter recusado a proposta do RB Bragantino pelo meia. Além disso, reforçou que a recusa veio de um pedido dele.

“Como acreditamos no Jhonatan, por ser um moleque jovem, e nós não queríamos deixá-lo sair sem tentar tudo, assim como aconteceu com o Artur, que foi emprestado, depois o Bragantino pagou 7 milhões de euros, depois compramos e aí vendemos por 15 milhões de euros. Eu queria que a Leila segurasse o Endrick, mas não tem como competir com o euro, quase impossível. A gente acredita muito no Jhonatan, não deixamos ele, reconhecemos, porque sabíamos o quanto o Bragantino o queria, não só pelo que pagaria por ele, mas também o salário, reconhecemos isso”, disse Abel.

