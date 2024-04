Fluminense define programação e vai treinar no estádio do time de Romerito

O Fluminense já definiu sua programação para enfrentar o Cerro Porteño na próxima quinta-feira (25), às 19h (de Brasília) pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Assim, a delegação tricolor irá viajar na terça-feira (23) para o Paraguai, país do ídolo Romerito. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o Tricolor vai treinar na quarta-feira à tarde no Estádio Feliciano Cáceres, do Sportivo Luqueño, clube que revelou o ex-jogador. Além disso, o ídolo também se aposentou pelo clube e atualmente é dirigente por lá.

Na última temporada, o Tricolor de Laranjeiras também treinou no mesmo local, dias antes de medir forças com o Olimpia pelas quartas de final da Libertadores.

Por fim, no momento, o Fluminense soma 4 pontos e lidera o Grupo A do torneio continental. Nesse sentido, os comandados de Fernando Diniz entram em campo na quinta-feira (25). O time, portanto, joga às 19h (de Brasília), no La Nueva Olla, e encara o Cerro Porteño, no Paraguai.

