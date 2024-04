Jogadores do Fluminense celebram fim do jejum em clássicos: ‘Incomodava’

O Fluminense conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro e, de quebra, encerrou o jejum de treze partidas sem vencer clássicos. Diante do Vasco, o Tricolor teve mais volume que o rival e saiu de campo com os três pontos ao vencer por 2 a 1, no Maracanã. Na zona mista, Martinelli foi um dos atletas que demonstrou alívio com o fim do jejum.

“Acho que não é peso, mas incomodava, sim, a gente. Time que quer ser campeão tem que vencer clássico. A gente sabe que tem concorrentes difíceis no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. Então, foi muito importante”, disse Martinelli.

Além disso, Manoel, que foi titular na zaga, também ressaltou o mérito do grupo ao encerrar o longo período sem vencer os arquirrivais, algo que não acontecia desde o dia 9 de abril de 2023.

“Chato, né? Não fizemos grandes partidas nos últimos jogos. A gente queria muito fazer um grande jogo, ainda mais num clássico, e sair com a vitória. Vitória era muito importante. Ficar 13 jogos sem ganhar um clássico é difícil, mas conseguimos uma grande vitória. Mérito de todos. Entramos muito focados. Conseguimos marcar muito bem. Assim,no final, tivemos chances de ampliar. Vitória foi excelente para continuarmos nosso trabalho”, afirmou Manoel.

Opinião do comandante

Quem também citou o fim do jejum foi Fernando Diniz. Em entrevista coletiva, o comandante tricolor justificou que muitos clássicos que o Fluminense deixou de vencer foram por conta da disputa da Libertadores, em 2023, e da Recopa, nesta temporada.

“É sempre bom ganhar, quebrar os 13 clássicos sem vencer. Essa notícia não dava pra ficar. Muita gente vai ficar triste, não vai dar pra criar caos. Até recapitulando, muito clássico que a gente deixou de ganhar na conta foi por causa da Libertadores, da Recopa. Se tivesse um outro jogo, a gente teria que poupar e poderia ser que não ganhasse. As pessoas gostam de colocar tudo na mesma conta. Vamos ver qual vai ser o próximo assunto para polemizar”, explicou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Jogadores do Fluminense celebram fim do jejum em clássicos: ‘Incomodava’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.