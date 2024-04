Carille cogita retorno de atacante afastado no Santos

Alfredo Morelos deve ganhar uma segunda chance no Santos. Afastado do elenco após o final do Campeonato Paulista, o colombiano vem treinando separado enquanto procura um novo clube. Contudo, com a dificuldade de achar um centroavante de referência na temporada, o jogador pode receber mais uma chance com a camisa do Peixe.

Morelos decepcionou a comissão técnica neste início de 2024. O desempenho abaixo do esperado no Estadual e a dificuldade em alcançar sua melhor forma física durante os treinamentos prejudicaram o jogador em ter mais oportunidades no Peixe. Neste ano, ele marcou dois gols e distribuiu uma assistência, em 11 partidas.

A decepção aumenta por conta do esforço do Santos em manter o jogador no elenco. Afinal, a diretoria negociou uma redução salarial drástica com o colombiano e ofereceu o teto salarial de 2024, na casa dos R$ 350 mil. Além disso, ele receberia R$ 10 mil a cada gol marcado na temporada. Contudo, nem mesmo o novo contrato fez com que o jogador mostrasse mais vontade no dia a dia.

Contudo, a necessidade de um novo centroavante bate na porta do Santos, Com Julio Furch recuperando o melhor condicionamento físico por causa de lesões, o técnico Carille se vê com poucas opções no setor ofensivo. Uma das opções é Enzo Monteiro, de apenas 19 anos. O jovem foi titular contra o Paysandu, na estreia da equipe na Série B, mas teve atuação discreta, muito pelo desempenho ruim do time inteiro.

Assim, Morelos aparece como uma opção para resolver o problema do Peixe. Carille disse que o colombiano vem treinando e não está descartado completamente.

“Está com a gente, está treinando e fazendo trabalho específicos, mas continua trabalhando com a gente normalmente, e ele melhorando pode ser que volte para o nosso grupo”, disse Carille.

Santos e sua saga por um novo centroavante

Com todos os jogadores saudáveis, a tendência é de que Furch seja o titular da equipe, que também pode contar com Bigode, hoje lesionado, na função. Nos últimos dias, o Peixe chegou a estudar uma oferta por Henrique Dourado, que atuou pela Portuguesa no Paulistão. Contudo, nenhuma proposta foi feita oficialmente.

Neste momento, Enzo Monteiro deve seguir como titular do Santos, mas Morelos ainda não está descartado por completo pela comissão técnica do Santos.

