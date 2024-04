Palmeiras e Flamengo, um jogo abaixo da crítica

Palmeiras e Flamengo se enfrentaram neste domingo (21/4) no encontro mais esperado deste início de Brasileirão-2024. Afinal, trata-se dos maiores favoritos ao título e donos dos melhores elencos. Mas o resultado foi bem abaixo do esperado, um modorrento 0 a 0 com raras c chances de gol, truncado e com muitos cartões. Não por acaso, a bancada do Terrabolistas desta segunda-feira (22/4).

“Era o jogo mais aguardado da semana. Mas deu sono. Vimos um clássico ruim. Times que não entregaram nada neste jogo muito picotado pelo árbitro. Parado demais. O primeiro tempo, então, foi de lascar. O Tite respeitou demais o Palmeiras. Além disso, começou com De la Cruz e Pedro no banco. Quando eles entraram, principalmente o De la Cruz, o jogo ficou mais aberto. Mas os times mostraram um futebol bem abaixo do que era esperado”, disse a âncora Aline Küller.

E tome críticas a Palmeiras 0x0 Flamengo

A jornalista Marina Bufon, convidada da semana, também considerou o jogo muito ruim.

“O placar de 0 a 0 foi justo. O Palmeiras propôs um pouco mais neste clássico, um chute do Endrick, uma cabeçada perigosa de Murilo e o Fla duas oportunidades de fora da área. Esperava um pouco mais de proposição. Mas isso dentro de um jogo que não teve quase nada”.

Dario Vasconcelos, membro fixo da bancada, foi outro que esperava muito e saiu frustador com o que viu:

“Jogo chato, por tudo o que se esperava. Por tudo o que o Palmeiras apresenta e o Flamengo joga, dois campeões estaduais. Parecia até que era um mata-mata e que haveria um jogo de volta para valer”.

Show de cartões

O clássico foi marcado pelos 11 cartões amarelos, incluindo para os dois treinadores. Rafael Morientes, outro convidado da semana, disse que apesar de ser opinião minoritária, o juiz buscou ter o domínio da partida. E, com os amarelos, conseguiu. E o que tivemos de melhor do clássico foram lances pontuais.

“Era uma partida com alta carga de nervosimo. Não tinha como economizar no cartão. Uma forma de inibir a violência é punir com cartão. Mas foi um jogo ruim, que valeu por alguns bons drubles, como o lençol do Richard Rios no Arrascaeta e uma caneta do Endrick.

Com o 0 a 0 o Flamengo foi aos sete pontos, o mesmo do Bragantino, mas perde a ponta para o Massa Bruta pelo número de gols marcados. O Palmeiras é um dos seis times com quatro pontos e ocupa a a 11ª posição.

Terrabolistas

