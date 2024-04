Adidas supera Nike; levantamento revela as principais fornecedoras do futebol

O mercado esportivo faz com que negociações entre clubes e fornecedoras sejam cada vez mais frequentes e o cenário brasileiro não é muito diferente. Enquanto Adidas e Flamengo negociam a renovação do contrato com o clube até 2029, também avança nas conversas com outros clubes como o Palmeiras, já que o contrato de exclusividade com do alviverde com a Puma acabará no fim de ano. Levando as fornecedoras em conta, o “Torcedores.com” fez, então, um levantamento para saber: quem tem mais times nas grandes ligas ao redor do mundo?

Para o levantamento, foram considerados os 252 clubes os que jogam nas 13 ligas nacionais mais valiosas do mundo. Por conta do contrato de exclusividade onde a Adidas é responsável pelo uniforme de todos os times, a Major League Soccer (Estados Unidos) não foi considerada no levantamento. Os clubes e ligas que participaram do estudo foram: 20 da Premier League (Inglaterra), 20 da La Liga (Espanha), 20 da Serie A (Itália), 18 da Bundesliga (Alemanha), 18 da Ligue 1 (França), 20 da Süper Lig (Turquia), 18 da Liga Portugal, 18 da Eredivisie (Holanda), 16 da Jupiler Pro League (Bélgica), 18 da Saudi Pro League (Arábia Saudita), 20 do Campeonato Brasileiro Serie A, 28 da Primera División (Argentina) e 18 da Liga MX (México).

As maiores fornecedoras do mundo

Com 31 parcerias, a Adidas é quem veste mais times importantes no futebol mundial. Em seguida, aparece a Nike, com 29. A Puma fecha o top-3, com 24 clubes.

Outras três marcas se destacam no levantamento. A Umbro veste 17 times diferentes, com forte presença em três países importantes: Inglaterra (5), Brasil (3) e Argentina (3). A Kappa e a Macron somam 12 clubes cada.

As seis marcas correspondem a metade dos times considerados no levantamento. Ou seja: seis marcas vestem 125 times diferentes, enquanto que outras 53 vestem outros 125 times.

No total, 59 marcas diferentes apareceram no levantamento. Desse número, 29 vestem apenas um time. Apenas 20 fornecedoras têm dois times ou mais.

Entre as dez maiores fornecedoras do mundo, Macron, Joma, Castore e Hummel compartilham o fato de estarem predominantemente na Europa, praticamente sem presença no Brasil, no México e na Argentina. A New Balance é a fornecedora de sete clubes, sendo quatro deles na Europa e três na América Latina, e fecha a lista.

As dez maiores empresas de fornecimento de material esportivo do futebol:

Adidas – 31 times

Nike – 29 times

Puma – 24 clubes

Umbro – 17 times

Kappa – 12 times

Macron – 12 times

Joma – 10 times

Castore – 9 times

Hummel – 8 times

New Balance – 7 times

As maiores fornecedoras de material esportivo no Brasil

No Brasil, o que mais predomina é a Adidas sendo fornecedora de quatro clubes. Flamengo, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Internacional usam as três listras na camisa. Pouco atrás, a Umbro é a fornecedora de Athlético Paranaense, Grêmio e Fluminense.

Além da New Balance com São Paulo e Bragantino, a Volt também é utilizada por dois clubes de Série A: Vitória e Criciúma.

Nike e Puma têm apenas um representante cada no futebol brasileiro, mas isso pode mudar nos próximos anos.

A parceria da Nike com o Corinthians de mais de 20 anos pode acabar no final de 2024 porque, apesar do contrato ter uma renovação automática de valores pré-estipulados até 2029, os valores ainda seguem em negociação.

A Puma também pode ter mudanças a partir de 2025 pois o contrato de exclusividade com o Palmeiras termina no final do ano.

O Grupo City, que concluiu a compra da SAF do Bahia no ano passado, exigiu que o Tricolor de Aço passe a usar Puma a partir de 2025. Bahia (Esquadrão), Cuiabá (Dourado) , Juventude (19Treze), Atlético Goianiense (Dragão Premium) e Fortaleza (1918) tem as próprias fornecedoras de materiais esportivos. Juntando, o número de clubes com marcas independentes é maior do que os que têm parceria com a Adidas, líder do ranking.

A disputa nas buscas

O levantamento de buscas pelas fornecedoras nos países mostra que a popularidade dos clubes não é levada em consideração.

A briga entre Adidas e Nike fica desigual, com a empresa americana liderando em nove dos 13 países e a alemã na frente em apenas três países, contando sua terra natal.

Além da própria Alemanha, Arábia Saudita e Argentina tem a Adidas na frente, com destaque aos hermanos porque tanto a Seleção quanto Boca e River vestem a fornecedora.

Mesmo com dois clubes a mais que a fornecedora americana, a Adidas não conseguiu superar a média de 1.190.500 buscas da Nike e ficou em segundo lugar com 798.576,9.

Na terceira posição, com números bem abaixo das duas primeiras, a Puma aparece com 339.007,6 buscas em média e em quarto lugar a New Balance com 176.846,1 pesquisas. O top-5 é fechado pela Hummel, com 21.023 buscas em média.

