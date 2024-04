Benedetto provoca torcida do River Plate após vitória do Boca

Depois de sair perdendo com dez minutos de jogo, o Boca Juniors venceu o clássico diante do River Plate, no último domingo (21), pelas quartas de final da Copa da Liga Argentina. Algo que, naturalmente, rendeu espaço para a tradicional provocação dos representantes de quem ganhou logo depois do apito final.



Filmado na saída do gramado do Mario Kempes, o centroavante Dario Benedetto olhou para a câmera e apontou para os torcedores do River, ao fundo, com os seguintes dizeres:

“Foca ali! Foca ali! Estão todos mortos.”

Como foi o jogo

Melhor no começo, o Millonario conseguiu transformar rapidamente a sua superioridade em vantagem prática. Logo após rápida transição, Claudio Echeverri serviu Borja, que bateu no extremo canto esquerdo de Sergio Romero.

O River teve chances para deixar o marcador mais elástico, mas pagou o preço da ineficiência aos 46 minutos da etapa inicial. Luis Advíncula avançou em velocidade pelo lado direito e cruzou rasteiro para Merentiel, de primeira, bater com a perna esquerda. A bola teve um desvio no pé de González Pírez e tirou Franco Armani do lance.

Já no início do tempo complementar, a torcida do Millonario chegou a comemorar um gol contra de Christian Lema dado em campo. Contudo, após checagem do Árbitro de Vídeo, se anulou o tento com a argumentação de que a bola não ultrapassou totalmente a linha.

Melhor depois do tento anulado, o Boca Juniors se valeu da pressão ofensiva para virar o marcador. Após nova saída errada do adversário, Kévin Zenon cruzou da esquerda e Edinson Cavani testou, livre, para estufar as redes riveristas. Cinco minutos depois, a dianteira foi ampliada em nova participação de Merentiel. Dessa vez, aproveitando rebote no chute de Cavani que foi defendido por Armani.

Já nos acréscimos, Paulo Díaz se aproveitou de uma falha coletiva da zaga boquense e, após duas tentativas, diminuiu a distância no placar para 3 a 2. Porém, sem tempo suficiente para evitar a classificação do Xeneize para a semifinal da Copa da Liga.

