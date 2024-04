Jogador, ex-São Paulo, confirma que teve caso com a cantora Pabllo Vittar

Mistério resolvido! A cantora Pabllo Vittar movimentou a internet ao confessar que se envolveu com um jogador de futebol. A declaração da drag queen ocorreu no programa “Sabadou com Virginia”, no SBT. A artista preferiu não dar mais detalhes da situação e provocou curiosidade nos internautas sobre a identidade do atleta. Contudo, a incógnita durou pouco tempo, pois o “Portal Léo Dias” descobriu que o caso foi com o zagueiro Polidoro Junior.

O veículo, aliás, entrou em contato com o defensor, que confirmou o affair com Pabllo Vittar.

“Não tem muito o que falar, a Pabllo eu adoro ela, é muito minha amiga e é muito gostosa para deixar passar”, frisou o zagueiro.

Após a revelação, inclusive, Polidoro foi alvo de ataques homofóbicos em sua conta no Instagram. Dessa forma, alguns de seus fãs aconselharam que ele bloqueasse suas postagens para comentários.

“O que me impressiona é a garotada de 15 anos vindo deixar vários comentários homofóbicos e transfóbicos, que falta de educação que está tendo nas casas”, comentou uma seguidora do jogador

Junior tem histórico de já ter se envolvido com outras famosas como Jojo Todynho. A propósito, já até namorou outra cantora, Karol Conká. O defensor, aliás, faz sucesso nas redes socias pela sua aparência e aspecto físico.

Polidoro iniciou sua carreira nas categorias de base do São Paulo, mas não conseguiu atuar profissionalmente pela equipe. Em seguida, no Brasil, ainda defendeu a Portuguesa e o São Caetano, do mesmo estado, e o Boavista, no Rio de Janeiro. Já na Europa, atuou em equipes do futebol português, francês e grego.

