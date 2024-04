Fluminense inicia preparação e vive expectativa para retorno de dupla

Depois do triunfo sobre o Vasco, o Fluminense volta suas atenções para a disputa da Libertadores. Assim, a equipe carioca vive a expectativa de ter dois retornos importantes contra o Cerro Porteño, na próxima quinta-feira (25), às 19h (de Brasília), no Estádio La Nueva Olla. Tratam-se de Keno e Renato Augusto, que voltaram a treinar com o grupo na última semana, e podem ficar à disposição de Fernando Diniz.

No clássico do último sábado (20), ambos ficaram de fora, já que estavam em fase de transição com bola. Contudo, a comissão técnica optou por poupá-los visando o duelo pela terceira rodada do torneio continental. O intuito é que eles façam parte dos relacionados que embarcam para o Paraguai nesta terça-feira (23). A informação é do portal “ge”.

O atacante não atua desde o dia 16 de março, no segundo jogo da semifinal do Carioca com o Flamengo, quando sofreu uma grave entorse no tornozelo esquerdo. Renato Augusto, por sua vez, sentiu dores na panturrilha ainda no primeiro tempo do duelo com o Alianza Lima, no Peru, dia 3 de abril.

Por outro lado, o técnico Fernando Diniz não poderá contar com o zagueiro Marlon e o volante Gabriel Pires, que não têm previsão de retorno. Além disso, Lelê, que rompeu o ligamento cruzado do joelho direito, será desfalque por um longo período da temporada.

O Fluminense soma 4 pontos e lidera o Grupo A da Libertadores. Nas duas primeiras rodadas, o time carioca empatou com o Alianza Lima, no Peru, por 1 a 1, e bateu o Colo-Colo por 2 a 1, no Maracanã.

