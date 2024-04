Vasco é o time que mais finaliza no Brasileirão, mas sem pontaria

Após três rodadas do Brasileirão, o Vasco já lidera um importante quesito entre os 20 participantes do torneio. É, ao lado do Fluminense, o time que mais finaliza no certame, segundo números do “Footstats”.

Foram 44 finalizações para a equipe de Ramón Díaz, o que gera uma média de 14,6 chutes por jogo. Apenas 12 destas 44 tentativas, porém, encontraram o alvo. Isto representa uma taxa de 27,7% de chutes ao gol por finalização.

Isso faz com que o Vasco seja o quarto pior time neste quesito, mostrando que a pontaria não está muito em dia. Apenas Corinthians (17,5%), Palmeiras (19,05%) e Atlético-GO (26,67%) possuem taxa inferior ao Cruz-Maltino.

O atacante Pablo Vegetti, aliás, é o líder em finalizações entre os jogadores do Brasileirão. São 15 no total, com cinco delas no alvo. O Pirata já tem dois gols – artilheiro da competição ao lado de outros 11 nomes – e é, assim, a principal ameaça ofensiva do clube carioca.

Na estreia do Brasileiro, contra o Grêmio, o jogador passou em branco. Mas nos dois jogos seguintes, marcou quatro gols, com dois deles sendo anulados por impedimento – um em cada duelo (contra Red Bull Bragantino e Fluminense, respectivamente).

O Vasco volta a campo neste sábado (27), quando recebe o Criciúma, em São Januário, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h (de Brasília) na Colina Histórica. As equipes vêm próximas na tabela, já que o Cruz-Maltino vem em 15º, com três pontos, e o Tigre é o 16º, com dois.

