Bruno Rodrigues avança e fica mais próximo de retorno

O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol nesta segunda-feira (22), após o empate sem gols com o Flamengo, neste domingo (21), no Allianz Parque, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe agora se prepara para enfrentar o Independiente Del Valle na quarta-feira, às 21h30, fora de casa, pela Libertadores. Contudo, o plantel teve uma novidade. O atacante Bruno Rodrigues apareceu ao lado dos seus companheiros durante a atividade.

O atacante foi ao gramado para o um treino leve na presença de garotos das categorias de base. O trabalho feito por Bruno Rodrigues é muito parecido com o de Dudu. Ambos passaram por uma cirurgia no joelho direito e estão em processo final de recuperação. Os dois ainda não têm uma previsão de retorno aos gramados.

Além deles, foram a campo os reservas da partida contra o Flamengo para trabalhos técnicos com objetivos específicos. Os titulares ficaram na parte interna para atividades regenerativas. A delegação deve viajar ainda nesta segunda-feira, no período da tarde, para Quito em voo fretado. O Verdão tem treino marcado no Estádio Rodrigo Paz Delgado, da LDU, na terça-feira (23).

Aliás, o cronograma de viajar dois dias antes do confronto tem a ver com a ambientação da altitude. Afinal, Quito fica a 2.850 metros do nível do mar. A comissão técnica tenta amenizar os efeitos o máximo possível, para que o Palmeiras consiga sair do Equador com um resultado positivo. Com quatro pontos somados, o Verdão lidera o Grupo F da Libertadores e tenta a primeira vitória fora de casa.

