Atacante conta bastidores da última visita de Neymar no Santos

Difícil encontrar um torcedor santista que não sonhe com o retorno de Neymar no ano que vem. O atacante visitou a Vila Belmiro em duas oportunidades em 2024 e aumentou os rumores de uma possível volta ao Santos. Contudo, o atacante Guilherme disse que não ouviu nada do astro e tenta não se empolgar tanto com a possibilidade de jogar ao lado do camisa 10 da Seleção Brasileira.

Em entrevista para a ‘Espn’, Guilherme falou que não ouviu Neymar dizendo que iria retornar ao Santos em 2025, como muitos noticiaram após sua última ida a Vila Belmiro. Contudo, admitiu que a presença do atacante mexeu com os atletas de forma positiva.

“Primeiramente, eu, Guilherme, não ouvi essa frase (sobre o Neymar falar aos atletas que iria ao Santos em 2025). Acabou sendo muito falado aqui dentro essa frase de que ele voltaria. Mas, é muito fácil ver o Neymar quando ele está aqui com a gente, foi em duas oportunidades”, disse Guilherme, que prosseguiu:

“Ele se sente muito em casa, dá pra ver a alegria estampada no rosto dele quando ele está ali no vestiário, no clima do jogo. Tem um carinho imenso com a torcida, a gente consegue enxergar isso com uma clareza muito grande. Ele é muito apaixonado pelo clube, pela torcida. Ele é um ídolo para nós, mas quem sabe aí no futuro, seja em 2025 ou no tempo que Deus permitir, que ele volte para a casa dele. Eu espero estar aqui para jogar ao lado dele”, completou.

