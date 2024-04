Jornal espanhol critica Vini Jr por causa de post

O atacante brasileiro Vini Jr. destacou-se na vitória do Real Madrid sobre o Barcelona, no último domingo (21). No entanto, mais que o destaque dentro das quatro linhas, o avante ficou marcado e foi criticado pela imprensa espanhola por outro motivo.

Afinal, ele causou alvoroço nas redes sociais ao postar um emoji de risada em uma publicação que provocava Fermín López, do Barcelona. A situação gerou repercussão e críticas ao brasileiro.

A publicação brincava com a comemoração de Fermín junto a Bellingham, quando o Barcelona ainda estava vencendo. No entanto, nos minutos finais, o Real virou a partida. Um usuário do Instagram postou: “Ele achou que era o Jude Bellingham”, escreveu. Foi quando Vini postou a risada.

O jornal “Sport” criticou o atleta brasileiro e definiu a postagem como “desrespeitosa”. A publicação ainda comparou casos que Vini reclama do tratamento recebido por rivais. Afinal, ele é alvo constante de ataques racistas.

“Vinicius Júnior, aquele que sempre reclama do tratamento que recebe de rivais e torcedores, mostrou falta de camaradagem e educação após a vitória do Real Madrid no clássico contra o Barça, ironizando Fermín”, escreveu o jornal “Sport”.

