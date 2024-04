Luan Dias faz sua projeção sobre estreia do Guarani na Série B

Uma das contratações do Guarani para o restante do ano de 2024, o meia Luan Dias vive grande expectativa para estrear com a camisa do Bugre. No início desta temporada, ele defendeu o Água Santa na trajetória da equipe de Diadema na Copa do Brasil e no Campeonato Paulista deste ano.

O meio-campista falou sobre a recepção no clube e também a respeito da expectativa de poder estrear com a camisa do clube campineiro.

“A recepção aqui tem sido muito boa desde quando cheguei no clube. Todos os companheiros, a direção e a comissão técnica me deram todo o respaldo até aqui e, agora, estou trabalhando, treinando muito bem. Não vejo a hora de poder estar em campo para defender esta camisa e poder trazer muitas alegrias ao torcedor bugrino”, disse Luan.

Otimismo na estreia

Além disso, o reforço do Guarani projetou a estreia da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro, contra o Vila Nova, nesta segunda-feira (22). Nesse sentido, apesar de reconhecer que não será um jogo fácil, ele reforça que o Bugre tem qualidade para buscar o melhor resultado:

“Sabemos que será uma partida muito difícil contra o Vila Nova. É um jogo com uma equipe qualificada, fora de casa, mas sabemos da nossa força e temos também um grande elenco. Não tenho dúvida que nosso time vai entregar o melhor dentro de campo para buscarmos o resultado positivo e largar bem na Série B, que é muito importante para a sequência da competição.”

Vila Nova chega mais ‘jogado’

A dificuldade do confronto com o Vila, para a equipe de Campinas, também se fundamenta pelo aspecto físico. Isso porque enquanto o último jogo oficial do Guarani ocorreu no dia 10 de março, na primeira fase do Paulistão, o clube de Goiânia fez, pelo menos, oito partidas depois desta data.

