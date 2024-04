AO VIVO: Textor depõe na CPI das apostas esportivas

John Textor, nesta segunda-feira (22/4) está depondo na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Apostas Esportivas. O dono da SAF do Botafogo recebeu o convite do presidente da comissão, senador Jorge Kajuru (PSB-GO), e do relator, senador Romário (PL-RJ) e aceitou. Veja abaixo o depoimento que teve início às 15h15 (de Brasília).