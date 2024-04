Rúben Amorim está na Inglaterra para acertar com clube da Premier League

O técnico Rúben Amorim viajou para a Inglaterra nesta segunda-feira (22) para negociar com o West Ham. De acordo com informações do jornal português ‘A Bola’, o atual treinador do Sporting recebeu uma proposta dos Hammers e viajou para Londres para acertar a transferência. Uma imagem do técnico no aeroporto, acompanhado do seu empresário, Raúl Costa, a caminho de Londres, viralizou nas redes sociais.

O jornal português também garante que a oferta do West Ham é consideravelmente maior que a do Liverpool, outro clube que demonstrou interesse em Rúben Amorim. No entanto, o treinador também estaria disposto a ouvir uma proposta dos Reds nesta passagem pela Inglaterra.

A viagem do treinador acontece em meio aos dois dias de folga do elenco e comissão técnica do Sporting após a vitória sobre o Vitória de Guimarães. O clube, por sua vez, ainda não se pronunciou sobre a viagem do treinador para a Inglaterra.

