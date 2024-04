Botafogo marca cinco gols no Brasileirão após dez anos

No último domingo (21/04), o Botafogo goleou o Juventude por 5 a 1 no Nilton Santos e somou mais três pontos no Brasileirão 2024. Além do resultado expressivo, os comandados de Artur Jorge alcançaram uma marca importante na história do clube.

Afinal, o Glorioso não marcava cinco gols no campeonato há dez anos. A última vez aconteceu na edição de 2014. Na época, Emerson Sheik, Wallyson e Daniel comandaram uma goleada em cima do Criciúma por 6 a 0 no Maracanã.

Momento do Botafogo

O Botafogo venceu as últimas duas rodadas do Brasileirão. Além disso, os jogadores alvinegros contam com melhor ataque do campeonato, com oito gols em três jogos. Artur Jorge está há duas semanas no Rio de Janeiro e aos poucos está se adaptando ao futebol brasileiro.

Aliás, o Glorioso agora entra em campo na próxima quarta-feira (24/04), diante do Universitario, às 19h (de Brasília), no Nilton Santos, pela terceira rodada do Grupo D da Libertadores. Os jogadores alvinegros contam com duas derrotas na competição e precisam vencer nos próximos jogos para conseguir uma classificação histórica.

