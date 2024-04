Inter vence clássico contra o Milan e conquista título Italiano

O vencedor do Campeonato Italiano 2023/24 está definido. A Inter venceu o clássico contra o Milan por 2 a 1, nesta segunda-feira (22), e conquistou o 20º Scudetto de sua história. Acerbi e Marcus Thuram balançaram a rede no Giuseppe Meazza e confirmaram o título do Campeonato Italiano com cinco rodadas de antecedência. Por outro lado, Tomori anotou o único gol dos Rossoneri no ‘Derby Della Madonnina’. Nos acréscimos da partida, Theo Hernández, do Milan, e Dumfries, da Inter, se estranharam em campo e acabaram sendo expulsos pelo árbitro. Além disso, Calabria também recebeu cartão vermelho e o Milan deixou o campo com dois jogadores a menos.

A Inter de Milão precisa de uma vitória no clássico para conquistar o título. Dessa maneira, o time comandado pelo técnico Simone Inzaghi, que conquistou o primeiro Scudetto da carreira, chegou aos 86 pontos na liderança isolada do Calcio e não poderá mais ser ultrapassado pelo próprio rival Milan, que segue na segunda posição com 69 pontos.

Além disso, a Internazionale perdeu apenas um jogo nos últimos 21 jogos, justamente na eliminação para o Atlético de Madrid, nas oitavas de final da Champions.

Apesar de ter desperdiçado algumas oportunidades de balançar a rede nesta segunda-feira, Lautaro Martínez é o artilheiro do Campeonato Italiano. O atacante argentino marcou 23 gols em 29 jogos nesta edição da Serie A e foi um dos destaques da bela campanha da Inter.

Por outro lado, o Milan teve mais um resultado negativo após a eliminação para a Roma, nas quartas de final da Liga Europa. Ao mesmo tempo, o clube viu a sequência de sete jogos de invencibilidade no Campeonato Italiano chegar ao fim.

O clássico de Milão

O primeiro tempo foi bem disputado no GIuseppe Meazza, mas a Inter de Milão confirmou a grande campanha e começou o caminho para o título aos 17 minutos. Dimarco bateu um escanteio na direção de Pavard, que desviou e o zagueiro Acerbi, sozinho, empurrou a bola para o fundo da rede. Por outro lado, o Milan tentou se recuperar na partida, mas não conseguiu converter as chances criadas, além de parar em boas defesas do goleiro Sommer.

Na volta do intervalo, a Inter de Milão manteve a estratégia e encaminhou a conquista do Scudetto logo nos minutos iniciais. Aos três minutos, Marcus Thuram fez bela jogada individual e finalizou bonito para ampliar o marcador. Com os dois gols de vantagem, os Nerazzurri tentaram controlar a ansiedade para segurar o resultado e celebrar o título italiano. Mas, a Inter sofreu na reta final do clássico. Aos 34 minutos, Tomori aproveitou um rebote do goleiro Sommer em finalização de Gabbia, após boa jogada de Rafael Leão, e recolocou os Rossoneri na partida. Contudo, a Internazionale segurou o placar de 2 a 1 e assegurou a conquista do Scudetto.

Jogos da 33ª rodada do Campeonato Italiano

Sexta-feira (19/4)

Genoa 0x1 Lazio

Cagliari 2×2 Juventus

Sábado (20/4)

Empoli 1×0 Napoli

Carona 1×0 Udinese

Domingo (21/4)

Sassuolo 0x3 Lecce

Torino 0x0 Frosinone

Salernitana 0x2 Fiorentina

Monza 1×2 Atalanta

Segunda-feira (22/4)

Roma 1×3 Bologna

Milan 1×2 Inter de Milão

