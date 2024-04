Laureus 2024: Aitana Bonmatí, do Barcelona, recebe prêmio de melhor atleta feminina

A meio-campista Aitana Bonmatí, do Barcelona, é a grande vencedora do Prêmio Laureus 2024 na categoria “melhor atleta feminina”. Nesta segunda-feira, em Madri, a tradicional cerimônia do “Oscar do esporte” premiou diversos atletas.

Bonmatí, de 26 anos, é a primeira jogadora de futebol da história a conseguir o feito. Ela foi o grande destaque do Barcelona, que conquistou Campeonato Espanhol e Champions League no ano passado, mas seu brilho não parou por aí. Na Copa do Mundo feminina, onde a Espanha conquistou o título inédito, ela foi a melhor jogadora do torneio. Além disso, também se destacou no título da Uefa Nations League.

“Estou sem palavras. Ser reconhecida como a maior esportista, com tantas atletas femininas brilhantes no mundo, é único. E sou a primeira jogadora de futebol a vencer, o que o torna ainda mais especial”, disse Bonmatí, que destacou a luta pela igualdade no esporte:

“Sinto uma enorme responsabilidade, mas somos cada vez mais ouvidos. O que fazemos fora do campo é tão importante como o que fazemos dentro dele. Queremos levantar a nossa voz para garantir o progresso e alcançar uma sociedade mais justa e igualitária”, finalizou.

O Brasil concorreu com dois atletas, mas acabou não vencendo. A skatista Rayssa Leal e o surfista Filipe Toledo disputaram na categoria “melhor atleta de esportes de ação”, porém a skatista australiana Arisa Trew, de 14 anos, foi quem ficou com o prêmio.

Lista completa de premiados no Laureus 2024

Novak Djokovic (Sérvia – tênis): melhor atleta masculino

Aitana Bonmatí (Espanha – futebol): melhor atleta feminino

Seleção espanhola feminina de futebol: melhor equipe

Jude Bellingham (Inglaterra – futebol): revelação

Arisa Trew (Austrália – skate): melhor atleta de esportes de ação

Simone Biles (Estados Unidos – ginástica artística): melhor retorno ao esporte

Diede de Groot (Holanda – tênis): melhor atleta paralímpico

Fundación Rafa Nadal (Espanha – tênis e educação): prêmio Laureus esporte para o bem

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Laureus 2024: Aitana Bonmatí, do Barcelona, recebe prêmio de melhor atleta feminina apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.