Lazio x Juventus: escalações e onde assistir

Dia de clássico decisivo no futebol italiano. Lazio e Juventus se enfrentam nesta terça-feira (23), às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, em partida válida pela semifinal da Copa Itália. Ambas as equipes veem no torneio a única possibilidade de conquistar um título nesta temporada. Assim, o duelo na capital promete ser equilibrado. No entanto, a Velha Senhora conta com uma boa vantagem para avançar à final após a vitória por 2 a 0 na partida de ida.

Como chega a Lazio

Eliminada das competições europeias, a Lazio mira na Copa Itália a oportunidade de fechar a temporada 2023/24 com um título nacional. No entanto, o clube da capital italiana precisa vencer por ao menos dois gols de diferença para forçar a disputa por pênaltis e seguir vivo na briga pelo título.

Ao mesmo tempo, o técnico Igor Tudor enfrenta alguns desfalques para o jogo desta terça-feira. Guendouzi e Zaccagni, que começaram o primeiro jogo contra a Juve como titulares, estão fora por motivo de lesão. O goleiro Ivan Provedel continua indisponível devido a um problema muscular. Além disso, Manuel Lazzari e Immobile aparecem como dúvidas.

Como chega a Juventus

Assim como a Lazio, a Juve tem a Copa Itália como única alternativa para levantar um caneco nesta temporada. Contudo, a Velha Senhora pode perder por até um gol de diferença que garante a classificação para a final. Isto porque Chiesa e Vlahovic marcaram os gols da vitória por 2 a 0 no primeiro duelo entre as equipes.

Contudo, apesar da vantagem, o técnico Massimiliano Allegri segue com problemas na equipe. Fabio Miretti e Moise Kean, lesionados, estão fora do clássico. Além disso, Fagioli e Pogba, suspensos, também serão desfalques.

Lazio x Juventus

Semifinal da Copa Itália

Data e horário: terça-feira, 23/04/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Roma (ITA)

Lazio: Mandas; Marusic, Patric, Romagnoli, Gila; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos (Immobile), Pedro. Técnico: Igor Tudor

Juventus: Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Técnico: Massimiliano Allegri

Onde assistir: ESPN 4 e Star+

