Corinthians empata no Brasileirão feminino. Mas segue na ponta

Corinthians e Ferroviária, que são as equipes mais fortes do futebol feminino, fecharam nesta segunda-feira (22/4), a 6ª rodada do Brasileirão-2024. Neste duelo realizado na Neo Química Arena, o Timão teve muita dificuldade para furar o bloqueio da equipe de Araraquara e vencer a goleira Luciana. Com isso, tudo igual na casa corintiana: o a o.

Assim, as Brabas do Corinthians, atuais tetracampeãs, perdem o 100%, já que vinham de cinco vitórias. Mas seguem com folga na liderança, com 16 pontos. A Ferroviária foi aos 12 pontos, em quarto lugar. Vale lembrar que nesta fase de grupo, as oito primeiras colocadas avançam às quartas. Mas as quatro últimas serão rebaixadas (são 12 concorrentes).

Veja aqui a tabela de classificação do Brasileirão feminino

Corinthians não fura a marcação no 1º tempo

Este foi o primeiro jogo do Corinthians sem a zagueira Tarciane, negociada ao Houston Dash/EUA por R$ 2,6 milhões, maior negociação da história do futebol feminino brasileiro.

Base da Seleção e campeão de tudo em 2023, o Timão tentou impor a sua qualidade técnica diante de uma de suas mais tradicionais rivais. Buscou muito as jogadas pelos flancos, principalmente com a lateral-esquerda Tamires, icônica jogadora corintiana. Tentou muitas finalizações (na etapa inicial foram nove contra duas da rival). Mas as Guerreiras Grenás estavam bem postadas na defesa e sustentaram o placar em 0 a 0 no primeiro tempo. Porém, não sem perder uma chance, quando Duda achou Aline livre na cara da goleira Kemelli. Mas ela pegou mal na bola. Este ataque da Ferroviária foi a melhor chance da etapa.

Brabas em cima. Mas nada de gol

O segundo tempo foi de um jogo mais aberto, com a Ferroviária apostando mais em contra-ataques e as Brabas com mais volume, mas sem eficácia quando chegava próximo ao gol. E não adiantava finalizar de fora da área. Apenas dos muitos chutes, a goleira Luciana não teve trabalho para pegar as poucas bolas que seguiam na direção do gol. No fim, Timão na pressão, reclamando de um pênalti não marcado (no feminino não tem VAR) e nada de gol. Assim, placar em branco e justo empate entre as mais tradicionais equipes do futebol feminino nesta década.

Jogos da 6ª rodada do Brasileirão feminino

Sexta-feira (19/4)

Palmeiras 2×0 América-MG

Sábado (20/4)

Real Brasília 1×0 São Paulo

Fluminense 0x0 Botafogo

Avaí 1×3 Santos

Domingo (21/4)

Flamengo 1×1 Internacional

Atlético 0x4 Cruzeiro

Segunda-feira (22/4)

Bragantino 1×0 Grêmio

Corinthians 0x0 Ferroviária

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Corinthians empata no Brasileirão feminino. Mas segue na ponta apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.