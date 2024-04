Unión La Calera x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Cruzeiro e Unión La Calera se enfrentam na noite desta terça-feira, às 19h, pela terceira rodada do Grupo B da fase de grupos da copa Sul-Americana. A partida acontece no Estádio Municipal de Concepción, no Chile, e tem ares de recuperação para ambas as equipes. Os chilenos estão na segunda posição na chave, com uma vitória e uma derrota. Já o Cruzeiro, com dois empates, está em terceiro. A temporada não satisfatória dos dois clubes, somado a derrotas recentes faz com que os dois times entrem em campo sedentos por um resultado positivo.

Onde Assistir

O serviço de streaming Paramount+ transmite ao vivo.

Como chega o Unión La Calera

O adversário do Cruzeiro faz péssima temporada até o momento. A vitória na Copa Sul-Americana, foi uma das apenas três que conseguiu neste ano. No Campeonato Chileno, só para exemplificar, ocupa a penúltima posição na tabela, com seis pontos em nove jogos. A campanha, aliás, é sofrível: uma vitória (na estreia) três empates e cinco derrotas.

Como se não bastasse, o estádio em que costuma mandar seus jogos, em La Calera, não recebeu aprovação da Conmebol. Sendo assim, jogará como mandante em Concepción, a 600 quilômetros de distância de sua cidade.

Como chega o Cruzeiro

O Cruzeiro vai ao Chile para recolher os cacos da derrota por 3 a 0 imposta pelo arquirrival Atlético pelo Campeonato Brasileiro. O Galo, aliás, também o derrotou na final do Campeonato Mineiro, de virada, ferida que inegavelmente ainda não foi cicatrizada. Desse modo, uma vitória diante dos chilenos representará um respiro para a Raposa. Além disso, manterá vivas as chances de classificação, já que apenas o primeiro colocado de cada grupo acessa direto a próxima fase.

Para voltar a vencer, o time terá o retorno de Lucas Romero e, possivelmente, algumas alterações. Primoridalmente Zé Ivaldo e Neris disputam vaga ao lado de João Marcelo na zaga. Outras dúvidas do técnico Fernando Seabra são entre Mateus Vital e Ramiro no meio e Barreal e Arthur gomes no ataque. Neste setor, todavia, o time ainda não terá Dinenno, entregue ao departamento médico.

UNIÓN LA CALERA X CRUZEIRO

3ª Rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana

Data e horário: 23/04/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Municipal de Concepción, Em Concepción, Chile

UNIÓN LA CALERA: Matías Ibáñez; Darko Fiamengo, Ezequiel Parnisiari, Enzo Ferrario e Diego Ulloa; Luciano Aued, César Pérez, Matías Cavalleri e Axel Encinas; Emanuel Gigliotti e Franco Soldano. Técnico: Carlos Galdames.

CRUZEIRO: Anderson; William, Zé Ivaldo (Neris), João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira e Vital (Ramiro); Arthur Gomes (Barreal) e Rafa Silva. Técnico: Fernando Seabra

Árbitro: Mario Díaz de Vivar (PAR)

Assistentes: Milciades Saldivar (PAR) e José Villagra (PAR)

VAR: Ulises Meireles (PAR)

