Argentinos Juniors x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

O Corinthians encara o Argentinos Juniors nesta terça-feira (23), às 21h30, no Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires, pela terceira rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana. Apesar do mau início de Brasileirão, o Timão vai bem no torneio continental.

A equipe de António Oliveira soma quatro pontos e lidera a chave. Além disso, goleou o Nacional-PAR por 4 a 0 na rodaad anterior. Já a equipe argentina é a terceira colocada e precisa se recuperar após perder em casa por 3 a 0 para o Racing-URU.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do SBT, ESPN e Star+.

Como chega o Argentinos Juniors

O Argentinos Juniors não pode ser considerado uma grata surpresa. Afinal, há pelo menos três anos a equipe da Grande Buenos Aires faz ótimas campanhas nas competições que disputa dentro e fora da Argentina. Marcou 25 gols e sofreu 14 na atual temporada. Aliás, o destaque fica para a dupla Alan Lescano e Maximiliano Romero. Com seis gols cada, eles fizeram quase metade dos tentos da equipe na liga nacional. Para a partida, o técnico Pablo Guede não deve ter desfalques e, assim, poderá escalar o que tem de melhor.

Como chega o Corinthians

Já o Corinthians, mesmo líder de seu grupo na Sul-Americana, não chega em um bom momento. Afinal, ainda não venceu e sequer marcou um gol no Campeonato Brasileiro. Fora de campo, o ambiente político conturbado por conta de uma briga entre o presidente Augusto Melo e o dirigente Rubens Gomes.

Assim, para esse jogo, o técnico António Oliveira deve voltar a fazer mudanças na escalação. Ainda com um quadro de dengue, o zagueiro Gustavo Henrique segue como desfalque. Contudo, a tendência é a de que alguns jogadores que ficaram na reserva diante do Bragantino, como Fagner, Romero e Yuri Alberto, retornem ao time titular.

ARGENTINOS JUNIORS X CORINTHIANS

Data e horário: 23/04/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Diego Armando Maradona, Buenos Aires (ARG)

ARGENTINOS JUNIORS: Rodríguez; Coronel, Galván, Palacio e Vega; Moyano, Lescano e Oróz; Herrera, Maxi Romero e Gondou. Técnico: Pablo Guede

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Maycon e Rodrigo Garro; Wesley, Yuri Alberto e Romero. Técnico: António Oliveira

Árbitro: Piero Maza (CHL)

Auxiliares: Claudio Urrutia (CHL) e Carlos Poblete (CHL)

VAR: Jose Cabero (CHL)

