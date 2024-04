Leila sobe o tom nas críticas a John Textor: ‘É um idiota’

Leila Pereira subiu de vez o Tom nas críticas de um textor, chefe da saf do Botafogo a presidente do Palmeiras de uma entrevista no programa roda Viva da TV Cultura nesta segunda-feira 22 em que chamou o norte americano de idiota, após as denúncias feitas por ele na CPI da manipulação em Brasília.

Leila voltou a fazer duras críticas ao botafoguense, num tom duro. Ela usou palavras ríspidas e chegou a provocar o estadunidense, afirmando que o começo das acusações aconteceu após a vitória de virada do Palmeiras sobre o Botafogo, no Brasileirão do ano passado, por 4 a 3. A partir de então, a derrocada alvinegra se acentuou, culminando com o título alviverde.

“Já entramos com uma ação cível contra ele e pedimos a abertura de inquérito policial. Ele continua falando, falando, mas não prova absolutamente nada. Acho isso uma aberração, uma vergonha. Muita gente se pergunta por que ele está fazendo isso. Eu sei o que se passa na cabeça dele este senhor: me perdoem a expressão, mas ele é um idiota. Tudo começou naquele 4 a 3 do Palmeiras. Acho que ele ficou louco por causa disso”, disse uma indignada Leila, que afirma que ainda falta uma punição desportiva exemplar a Textor:

“É claro que sim, estou cansada de falar isso. O que esse John Textor está achando é que o Brasil é uma bagunça e que as autoridades não tomam atitude nenhuma. Então, para se coibir isso, o STJD deveria banir esse homem do futebol. Não sei se posso falar sobre como o STJD deveria se comportar, mas estamos em uma democracia e é isso que penso”.

