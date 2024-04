O Corinthians encara o Argentinos Juniors nesta terça-feira (23/4), às 21h30 (de Brasília), em Buenos Aires, pela terceira rodada do Grupo F da Copa Sul-americana. Contudo, para a partida, o técnico António Oliveira ganhou um desfalque de última hora. Isso porque o meia Igor Coronado ficou fora da viagem para a Argentina e sequer viajou com a delegação.

O motivo da ausência de Coronado não foi divulgado pelo Corinthians, mas esta será a terceira vez que o camisa 77 vira desfalque na equipe. Ele se machucou logo na estreia, após jogar 12 minutos contra o Santo André, pelo Campeonato Paulista. Após um período de recuperação, ele estava pronto para o retorno, mas contraiu dengue.

Titular nas duas últimas partidas, o meia estava na escalação esboçada por António Oliveira para enfrentar o Argentinos Juniors. Além dele, o Timão não contará com o zagueiro Gustavo Henrique, com dengue, e Diego Palácios, que ainda se recupera de artroscopia no joelho. O trio teve sua ausência sentida no embarque da delegação para a Argentina. Contudo, o zagueiro e o lateral-esquerdo eram desfalques já esperados.

As opções para substituir Coronado

Sem Coronado, António Oliveira pode retornar ao esquema com três atacantes, com a entrada de Wesley ou Pedro Henrique na ponta esquerda. Contudo, uma outra opção é reforçar o meio, com Paulinho ou Breno Bidon.

O Corinthians soma quatro pontos e lidera o Grupo F da Copa Sul-Americana. O Argentinos Juniors tem três e se encontra na terceira colocação da chave.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Coronado não viaja à Argentina e vira desfalque de última hora no Corinthians apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.