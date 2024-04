Zubeldía terá maratona de jogos e pouco tempo para treinamento no São Paulo

O torcedor são-paulino não vê a hora de ver Luis Zubeldía na beira do gramado comandando a equipe. Contudo, o técnico argentino não terá muito tempo para treinar os jogadores e implementar por completo sua ideia de jogo. Isso porque o Tricolor Paulista fará 12 jogos nos próximos 38 dias e por três competições diferentes.

Entre o duelo contra o Barcelona, nesta quinta-feira (25), em Guayaquil, e o clássico contra o Corinthians, em Itaquera, pela nona rodada do Brasileirão, em 2 de junho, serão 38 dias. Neste período, o São Paulo terá duelo decisivo na Copa do Brasil, jogos importantes na Libertadores, além de buscar a parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro.

Zubeldía só terá um período maior para treinamentos no dia 3 de junho, quando começa a Data-Fifa. A partida seguinte está prevista para o dia 12 ou 13, contra o Cuiabá, no MorumBIS. Em sua apresentação, o argentino citou o calendário apertado do Brasil como uma preocupação, mas reforçou que aceitou a proposta de dirigir o São Paulo consciente dessa dificuldade.

“O mais importante é o que falamos com a diretoria é que há jogadores de diferentes características, dentro de uma ideia maior, planificar partidas de diferentes maneiras. Pode jogar com dois atacantes, vários volantes, extremos. Apesar do calendário, ter jogadores que se adaptam a várias situações acelera minha adaptação. Vamos ter poucas sessões de treinamento”, disse Zubeldía.

Zubeldía também terá sequência fora de casa

Além disso, das primeiras cinco partidas de Zubeldía, quatro serão fora de casa. O Tricolor terá o Barcelona de Guayaquil, no Equador e depois volta ao MorumBIS para encarar o Palmeiras, pelo Brasileirão. Depois disso, são duelos contra o Águia de Marabá (Copa do Brasil), Vitória (Campeonato Brasileiro) e Cobresal (Libertadores), todas fora de casa.

